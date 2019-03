Sud arretra, l'Obi: ripresa tra 10 anni, a Potenza crescita zero

«La forbice» tra il Mezzogiorno il resto del Paese, «soprattutto» il Nord, «dopo aver mostrato un contenimento tra il 2015 ed il 2017, si riaffaccia a partire dal 2018». Così il Rapporto dell’Osservatorio Banche-Imprese di economia e finanza (Obi). Ecco che, si legge nello studio, «il recupero delle posizioni ante 2008 si sposta di conseguenza al periodo 2028-2030».

Nel dettaglio, secondo l’Osservatorio nel quinquennio 2019-2023 la crescita media annua del valore aggiunto italiano si attesterà «al +0,8%, con il Nord-Est a +0,8%, il Nord-Ovest +0,7%, il Centro a +0,9% e il Sud fanalino di coda a +0,6%».

Nel quinquennio 2019-2023 la crescita annua risulterà «decisamente contenuta per tutte le Province meridionali» ma, in particolare, sarà «sostanzialmente nulla» in quatto Province del Mezzogiorno: «Agrigento, Benevento, Nuoro e Potenza». Così il Rapporto dell’Osservatorio Banche-Imprese di economia e finanza (Obi). Si distingueranno, invece, Crotone (+1%) e Matera (+1,4%). In quest’ultima la crescita sarà positiva anche grazie, spiega il Rapporto, «ai benefici della sua designazione a Captale europea della Cultura».