I podcast della Gazzetta del Mezzogiorno: puntata 4

Episodio 4 – Bari è il trampolino che lancia in azzurro Gianluca Zambrotta

A Bari il ventenne terzino Gianluca Zambrotta esordisce in A. In due anni mette insieme 59 presenze, segna 6 reti e raggiunge la nazionale Under 21. Vicecampione d’Europa nel 2000, si laurea campione del mondo in Germania nel 2006.