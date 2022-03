I podcast della Gazzetta del Mezzogiorno: puntata 2

La Gazzetta del Mezzogiorno sbarca anche nel mondo dei podcast sulla piattaforma Spotify. Al centro di questa nuova avventura, tutta da ascoltare, ci sono come sempre le storie e le particolarità dei territori di Puglia e Basilicata. Ecco la puntata 2. Il podcast è in collaborazione con Italia Foodball Club, format realizzato dal giornalista Vito Romaniello.

Episodio 2 – Ciccio Caputo da Altamura, attaccante “buono come il pane”

Altamura è famosa per il suo pane DOP. Negli ultimi anni un calciatore ha reso orgogliosi gli abitanti dell’Alta Murgia: Francesco Ciccio Caputo. Dagli esordi in Puglia alla Serie A, alla convocazione in Nazionale…

(gusto: panificio Di Gesù “scaccia” McDonald)