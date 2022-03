I podcast della Gazzetta del Mezzogiorno

La Gazzetta del Mezzogiorno sbarca anche nel mondo dei podcast sulla piattaforma Spotify. Al centro di questa nuova avventura, tutta da ascoltare, ci sono come sempre le storie e le particolarità dei territori di Puglia e Basilicata. Ecco la puntata zero. Il podcast è in collaborazione con Italia Foodball Club, format realizzato dal giornalista Vito Romaniello.

Vi portiamo in un viaggio virtuale con i grandi campioni del calcio nei luoghi dove sono cresciuti o hanno giocato. In giro tra Puglia e Basilicata, visitando città e borghi ricchi di arte, storia, cultura e… soprattutto gusto. Tanti gli itinerari da (ri)scoprire nel più bel Paese del mondo.

Episodio 0 – Italia Foodball Club, la squadra più… buona che c’è!