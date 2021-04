Le guide naturalistiche in edicola con la «Gazzetta»

Da oggi è disponibile in edicola, e sempre in abbinamento alla Gazzetta, la terza uscita della collana delle Guide Naturalistiche in Terra di Bari. Curata da Franco Signore e Rocco Venece, micologi di chiara fama incardinati nella struttura ASL del Centro di controllo micologico, la pubblicazione è un focus sui funghi, prelibatezze della cucina barese tanto buone quanto pericolose.

Funghi in Terra di Bari - Guida al riconoscimento e alla raccolta ci aiuterà a conoscere la micologia locale. In Terra di Bari tantissime persone raccolgono personalmente e consumano questi straordinari frutti della natura. Con un linguaggio per quanto possibile semplice si guida il raccoglitore verso la conoscenza delle specie presentate, più di una settantina, dopo una prima parte nella quale ci si avvicina al mondo dei funghi attraverso la conoscenza dei loro habitat, dei modi di nutrizione, la descrizione delle parti, cenni sulla classificazione e modalità di raccolta.

Ne viene fuori un manuale, riccamente illustrato, che vuole essere un primo appressamento alla conoscenza dei funghi, utilizzando un approccio divulgativo, evitando per quanto possibile l’utilizzo della terminologia propria della micologia, linguaggio complesso e strutturato che spesso allontana l’appassionato più che avvicinarlo. Un volume necessario per avvicinarsi ai funghi che costituiscono un punto di riferimento del nostro territorio sotto molti aspetti non trascurando quello tradizionale con i vari nomi dialettali. Il tutto è corredato da un’eccezionale apparato fotografico, indispensabile per il riconoscimento delle diverse specie e varietà, e da indicazioni culinarie sull’utilizzo degli stessi secondo la gastronomia tradizionale del nostro territorio.

La collana si chiuderà con la quarta ed ultima uscita di venerdì 30, Alberi e frutti spontanei in Terra di Bari - Guida al riconoscimento e all’utilizzo, di Roberto Gennaio, naturalista e tecnico della Prevenzione dell’Ambiente presso ARPA-Puglia. Attraverso questa guida riconosceremo alberi e arbusti spontanei autoctoni che caratterizzano il paesaggio vegetale in Terra di Bari. Inoltre vengono illustrate le specie fruttifere spontanee e quelle non autoctone ma di arcaica coltivazione che hanno dato sostentamento a intere generazioni; frutti antichi, molti ormai dimenticati, non più utilizzati. Una sezione è dedicata agli alberi adoperati nei rimboschimenti che nel tempo si sono spontaneizzati divenendo parte integrante del nostro paesaggio vegetale.

Le guide possono essere acquistate, richiedendole al vostro edicolante insieme alla Gazzetta del Mezzogiorno, a 10,00 euro oltre al prezzo del giornale.