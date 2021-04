Le iniziative della Gazzetta: ad aprile 4 volumi per scoprire la natura in Terra di Bari

BARI - Ogni venerdì del mese di aprile uscirà in abbinamento al nostro giornale un volume dedicato alla natura in Terra di Bari. La collana (quattro splendidi volumi), diretta da Genuario Belmonte, docente universitario di zoologia e noto naturalista pugliese, gode della collaborazione di alcuni fra i più autorevoli esperti nei vari settori che si sono alternati come autori dei diversi volumi. La prima uscita, in edicola da venerdì 9 aprile, è “Fiori spontanei in Terra di Bari - Guida al riconoscimento e alla tutela”, a cura di un team di botanici composto da Piero Medagli, Enrico V. Perrino, Alessio Turco e Robert P. Wagensommer. La flora in Terra di Bari risulta particolarmente ricca e diversificata e comprende circa 1800 fra specie e subspecie. Il volume propone una rapida carrellata fra le specie più tipiche e quelle più interessanti al fine di offrire un quadro generale delle valenze di tale flora. Il filo conduttore è rappresentato dai diversi tipi di vegetazione nei quali le specie risultano presenti. Il risultato è una guida al riconoscimento di semplice consultazione basata su materiale fotografico degli Autori, al fine di creare una consapevolezza che tale flora costituisce un patrimonio inestimabile che occorre a tutti i costi imparare a conoscere per poterlo meglio tutelare.