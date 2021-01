«Dare»: Mario Biondi compie 50 anni e li festeggia con il nuovo disco

Mario Biondi compie 50 anni e per festeggiare si «regala» un nuovo disco, "Dare", che esce oggi, 29 gennaio (pubblicazione Beyond distribuita da Sony Music - CD e doppio LP 180g, e The Orchard per la distribuzione digitale worldwide). Un album con un titolo a doppia valenza, che si può leggere in italiano, nel senso di 'dare' come «Atto di curiosità e forza, coraggio», ma anche all'inglese, come imperativo del verbo to dare, quindi «Osa». Un disco che unisce lo stile degli esordi, puntando al jazz e soul, a sonorità più funk, con addirittura passaggi rock. Con lui nel disco anche la presenza di Dodi Battaglia, Il Volo, gli Incognito, The High Five Quintet di Fabrizio Bosso, oltre alla band che sempre lo accompagna e in cui milita anche una parte della sua famiglia, impegni permettendo, dal fratello alle figlie Zoe e Marica.

Sedici tracce tra brani originali, remix e reinterpretazioni di grandi successi internazionali, da Strangers in the night di Frank Sinatra a Cantaloupe Island portata al successo da Herbie Hancock. E una copertina realizzata da Paolo De Francesco che ritrae Mario con alle spalle il celebre murale con le ali di Colette Miller, 'Angel Wings'. Un periodo davvero fortunato per Biondi, che oltre a essere circondato dalla numerosa famiglia e dai tanti amici e colleghi (che in conferenza stampa gli hanno mandato un sentito videomessaggio di auguri, da Gigi D'Alessio ad Al Bano, da Nina Zilli a Red Canzian, da Sarah Jane Morris a Fabrizio Bosso e tanti altri), si prepara per i due live d'anteprima: sono previsti per il 14 marzo a Roma (Auditorium Parco della Musica) e per il 16 marzo a Milano (Teatro degli Arcimboldi). E anche se l'emergenza sanitaria in corso non consente di fare programmi, vuole essere ottimista: «Io e la mia band se ci sarà la possibilità vogliamo esserci. Anche spingendo sull'acceleratore».

Foto: Alessandra Fuccillo presso Ruote Da Sogno, Reggio Emilia