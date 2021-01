La star Beatrice Rana nel viaggio «a braccetto» con il comune di Lecce

L’edizione del lustro del festival ClassicheForme inizia sotto i migliori auspici: siglato il protocollo d’intesa fra la giunta comunale di Lecce e l’associazione musicale Opera Prima Ets che, tra le tante iniziative atte alla promozione della cultura musicale, ha in questo festival internazionale il fiore all’occhiello della sua programmazione.

La storia dell’evento di musica da camera, fondato e diretto dalla pluri-premiata pianista ventisettenne salentina Beatrice Rana, indiscusso talento riconosciuto nel mondo, quest’anno festeggia la quinta edizione. Sin dal primo anno ha vantato il riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana per l’alto valore verso la cultura musicale. Inserito lo scorso anno tra i migliori festival artistici europei con l’attribuzione della Effe Label 2019-2020 da parte dell’European Festivals Association, supportata dalla Commissione e dal Parlamento Europeo. Presidente onorario del Festival è sir Antonio Pappano, direttore musicale dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma e music director della Royal Opera House a Londra.

Partito da Spongano, con le edizioni successive a Lecce e Cerrate, ClassicheForme si caratterizza per la presenza di giovani artisti, vincitori di prestigiosi concorsi internazionali con una carriera che li vede presenti, da solisti, nelle sale più autorevoli e nelle stagioni concertistiche più rappresentative.

«In questo momento contingente così surreale per lo stato della musica e della cultura in generale - dice Beatrice Rana - l’accordo con la giunta comunale di Lecce è davvero di buon auspicio per la prossima edizione e avvalora la mia scelta ostinata di creare nella mia terra un festival di musica da camera. Al di là degli ospiti che saranno presenti alla quinta edizione, la costante rimarrà il Salento e la fierezza delle mie radici».

Il protocollo d’intesa della durata di tre anni fa seguito agli incontri intercorsi tra il sindaco Carlo Salvemini e l’associazione Opera Prima , rappresentata da Maria Pina Solazzo, docente al Conservatorio «Tito Schipa» e madre delle musiciste Beatrice e Ludovica Rana. La progettualità del sodalizio verte principalmente sulla produzione dei festival ClassicheForme e Sfere Sonore, stagione concertistica annuale, diretta dalla violoncellista Ludovica Rana, ed estende la sua azione all’attività didattica con la sua Scuola di Musica e col progetto Sistema Musica Arnesano unitamente alla gestione del Teatro «Ex oratorio Don Orione» di Arnesano.

L’accordo stabilisce i reciproci impegni tra i firmatari: all’organizzazione e gestione del festival da parte si affiancherà il supporto del Comune di Lecce, che si impegna, tramite il settore Cultura, a collaborare con l’associazione per il reperimento dei luoghi atti per gli spettacoli all'aperto o in caso di condizioni metereologiche avverse, il Festival si terrà nel Teatro Apollo.

«Con il protocollo d’intesa ci impegniamo a organizzare e sostenere la crescita di ClassicheForme a Lecce per i prossimi tre anni - sottolinea il sindaco Salvemini, - lavorando insieme per garantire stabile dimora e location suggestive a una manifestazione internazionale che porta ad esibirsi sui suoi palchi alcuni dei più importanti interpreti e compositori di musica da camera del nostro tempo e che impreziosirà la proposta culturale e artistica della nostra città nella prossima stagione estiva. È una soddisfazione che condivido con tutti voi, in attesa di una estate che porti finalmente i primi momenti di autentica rinascita».