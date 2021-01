Sotto i trulli il matrimonio dura di più: ad Alberobello nozze d'oro per 27 coppie

Una pergamena per celebrare le nozze d’oro. Come ogni anno l’amministrazione comunale ha festeggiato il traguardo dei 50 anni di matrimonio raggiunto dalle coppie della Capitale dei trulli.

Nel 2020 a raggiungere il mezzo secolo di vita insieme sono state 27 coppie. Le restrizioni del Covid hanno impedito di svolgere la tradizionale Festa dell’Anziano e il pranzo sociale che ogni anno viene organizzato a dicembre, ma l’amministrazione ha comunque festeggiato l’importante anniversario facendo recapitare a tutti una pergamena.

«Questo traguardo è simbolo di tenace perseveranza, profondo rispetto, paziente volontà. Ed è di esempio per tutta la nostra comunità come emblema di un amore vero, leale, condiviso, capace di resistere al tempo e di vincere ogni problema - dice l’assessora alle Politiche sociali, Anna Piepoli -. Queste coppie sono la certezza che l’amore vero può superare qualsiasi difficoltà e moltiplicarsi negli anni, diventando straordinario faro per una vita condivisa, mano nella mano, e da percorrere insieme, all’insegna dei valori della generosità, dell’altruismo, dell’aiuto reciproco. I valori che appartengono al mondo, proprio come la nostra Alberobello, patrimonio dell’Unesco. Proprio come l’amore vero - rimarca -, di cui queste coppie sono manifestazione concreta».

I festeggiamenti in presenza sono comunque solo rimandati: appena la pandemia lo consentirà, la Festa dell’Anziano sarà organizzata: «Ci auguriamo di poterlo fare il prima possibile - dice l’assessora - e di festeggiare insieme questo importante momento della loro vita che è, allo stesso tempo, motivo di orgoglio per tutti noi Alberobellesi».