Beni culturali: da oggi i musei lucani sono gratis per due settimane

Da oggi e per due settimane si potrà entrare gratuitamente nei musei lucani, che sono stati riaperti in seguito alle indicazioni governative e regionali, "per incentivare le visite alle collezioni": lo ha annunciato la Direzione regionale musei Basilicata.

Riaprono oggi il museo nazionale archeologico di Metaponto, il museo nazionale archeologico della Siritide di Policoro, il palazzo ducale di Tricarico, il parco archeologico di Venosa, il museo archeologico nazionale di Melfi, il museo archeologico nazionale Adamesteanu di Potenza, il museo archeologico nazionale di Muro Lucano, il museo archeologico nazionale dell’alta Val d’Agri di Grumento Nova. A Maratea riapre la pinacoteca Angelo Brando: «Successivamente - ha spiegato la direzione - si provvederà a riaprire il parco archeologico e le Tavole palatine di Metaponto che, per il momento, restano chiusi». La riapertura è stata definita «un primo e importante momento per ritornare a condividere con le comunità il patrimonio custodito nei musei e riaffermare il ruolo sociale degli istituti museali».