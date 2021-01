«Io, Manila Gorio, in tv prima conduttrice trans»

Dentro la notizia: e la notizia è che per la prima volta nella storia della tv una transessuale, Manila Gorio, barese, conduce un programma variegato in prima serata.

«È così. In questo senso si può dire che la Puglia si fa regione pilota di un cambiamento evidente in ambito nazionale, cioè di un atteggiamento inclusivo nei confronti della diversità. Il mondo trans è equiparato a quello eterosessuale: non è univocamente esistenza dissipata, ma comprende la prostituta come il ricercatore di storia, la casalinga come la conduttrice televisiva che sono io, Manila Gorio. Che si evolve mano a mano».

Si evolve in che senso?

«Parlo di ruolo pubblico, maturazione professionale. La trasmissione che mi è stata affidata, Il Punto, è d’ambito locale ma con riflesso nazionale. Va in onda su Antenna Sud con opinionisti per tre ore in diretta dalle 21 alle 24 ogni lunedì, replica sabato allo stesso orario. È la più seguita di questa piccola e coraggiosa emittente, registra punte di un milione di contatti. Credo sia cresciuta al passo con la mia evoluzione personale: dall’impeto gossipparo, talvolta anche estremo, trash, a una impostazione sempre più consapevole, generalista e sociale. D’altronde il giudizio lo dà la partecipazione dei miei ospiti, tanti e qualificati».

Da Bruno Vespa a Massimo Boldi, da Mariagrazia Cucinotta a Manuela Arcuri, fino ai nostrani Francesco Schittulli, Massimo Cassano e Antonio Decaro.

«Esatto. E io credo che accettino di partecipare proprio per un’attenzione nei riguardi della mia persona. Che percepiscono proiettata verso il consenso mediatico. Lunedì prossimo avremo anche Al Bano, Raffaele Fitto, poi verrà il turno del ministro Francesco Boccia e di Nicola Porro. Il gossip l’ho edulcorato e adesso vado fiera di rappresentare anche una figura di riferimento per chi cerca aiuto contro difficoltà personali. Una conduttrice impegnata».

Ti sapevo omogenea alla scena rosa shocking del libertinaggio.

«Beh, conservo ancora un certo ruolo nella promozione, negli eventi legati a trasmissioni tipo Grande Fratello, Uomini e donne, Isola dei famosi. Resta nel mio portafoglio servizi. Ma da un anno e mezzo sono concentrata unicamente a definire la mia nuova identità».

Spunti ancora nelle testate spettegolanti per amorazzi con tomi quali Moreno Quarta, che non so chi sia, essendo poco acculturato in bellone e palestrati.

«Moreno è un modello dal gran fisico, è stato una passione vera ma anche lui da settembre è andato via con il mio cambio di guardia. Ho voluto disfarmi di tutto ciò che aveva a che fare con la Manila Gorio del passato».

Ti sei accapigliata con tali Mila Suarez ed Elisa De Panicis che io, ugualmente, non ho mai sentito nominare.

«Al Festival del Cinema di Venezia ho portato la mia rappresentanza come presidente Anti, Associazione nazionale transgender Italia. E lì le due, eterosessuali, hanno inscenato un finto bacio saffico per acquisire notorietà. L’ho giudicata una bassezza. E spero anzi di proporre un domani a Venezia un docufilm sulla verità del mondo trans. Resta intanto in ballo un mio programma disimpegnato, Affinity, con agganci per Sky, Mediaset, La7. Ma l’ho registrato la scorsa estate. Guardo al futuro, mi appresto a consegnare i 70 servizi all’Ordine dei Giornalisti di Puglia per ottenere il tesserino di giornalista pubblicista. E ringrazio la preveggenza di un imprenditore fattosi editore, Domenico Distante, di Francavilla Fontana. Che non ha avuto paura di affidare un programma intero a Manila Gorio, trans».