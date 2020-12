Futuri sposi brindisini fanno il botto ad «Affari tuoi»: vincono 206mila euro

BRINDISI - Inizio col botto per Affari tuoi, il gioco a premi di Rai Uno, tornato sabato sera sul piccolo schermo dopo mesi di pausa. E a realizzare una consistente vincita (206mila euro in gettoni d’oro) è stata una giovane coppia brindisina, Arianna De Mitri e Stefano Cesi, fidanzati da anni e in procinto di coronare il loro sogno d’amore nel 2021 (la data di nozze è stata fissata il 6 settembre).

La vincita è stata più che meritata: i due fidanzati brindisini, infatti, hanno mostrato grande coraggio e più volte hanno resistito ad offerte di importo minore, concludendo alla grande il percorso con la scoperta del loro pacco, contenente la somma di 200mila euro (altri 6mila euro li avevano già vinti rispondendo giustamente a domande su pregi e difetti del partner).

Più che legittima la gioia finale: «La domanda di partecipazione - raccontano - l’abbiamo presentata dietro sollecitazione della nonna e così ci siamo ritrovati in studio. A quel punto, abbiamo pensato... o la va o la spacca e grazie a lucidità e freddezza siamo riusciti a vincere un bel gruzzoletto che ci consentirà di coronare il nostro sogno, acquistare una casa». «Una dedica? Ci sia consentito, la facciamo a noi stessi - aggiunge la coppia brindisina - e ad una figura a noi assai cara (lo zio di Arianna, ndr), venuta a mancare due anni fa. Da lassù ci ha guidato verso la vincita e, non a caso, gli ultimi due pacchi rimasti in gara erano il 5 e il 9, proprio il giorno e il mese del suo compleanno».