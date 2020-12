Gianna Nannini a Monopoli, visita il duomo e fa jogging

MONOPOLI - Con un «Bello e impossibile» per un weekend in città. Tutto lascia intendere che sia stata al B&b Bellavista, sulla muraglia di Porta Vecchia, ma nessuno conferma e nemmeno smentisce. Lo stesso titolare della struttura, Roberto Perricci, è muto come un pesce.

Tra i «si dice», pare che prima di arrivare in un posto la Nannini nazionale, come il titolo di una sua canzone, vuole essere «Lontano dagli occhi». Niente selfie, niente autografi e, se l’intera struttura non è tutta per lei, niente prenotazione.

Di qui lo stretto riserbo di Perricci che da sabato scuote il capo a chiunque gli chiede di Gianna de «I maschi». Niente. E allora la conferma della sua presenza a Monopoli viene da uno scatto fortuito di una persona che vuole restare anonima e che ha visto la chitarra della rocker senese in procinto della ripartenza martedì mattina.

Ecco l’ultimo vip che ha fatto visita alla «città unica» e che qui ha trascorso un fine settimana lungo. È rimasta rintanata nella suite, in puro relax, per lei che è la regina del rock tricolore. Chi non la ricorda insieme a Edoardo Bennato sulle note di «Un’estate italiana», inno dei Mondiali di calcio ’90.

A Monopoli, oltre a uscire per fare jogging sul lungomare e a una breve visita in cattedrale, è stata sempre rintanata in camera. Quando è uscita, era incappucciata e con tanto di mascherina. Pare che solo le forze dell’ordine erano state allertate. È arrivata scortata dal fedele autista ma non si sa se sia stata in compagnia. Possiamo desumere di sì, forse con la sua manager, ma siamo sempre nel campo delle ipotesi perché il weekend monopolitano targato Nannini è stato ammantato di assoluta privacy.

La Nannini, da quando è nata Penelope, 10 anni fa, non è nuova alle fughe in una stanza isolata in cerca di ispirazione. Sappiamo che vive a Londra da oltre 40 anni con una donna di nome Carla con cui è convolata a nozze con rito civile proprio nella capitale inglese proprio a tutela della piccola Penelope, in quanto in Italia, come lei stessa ha più volte riferito, «non ci sono leggi che mi garantiscano cosa succederebbe a Penelope se me ne andassi in cielo».

La Nannini ha sempre detto che fare la mamma e la cantante è una doppia responsabilità: «Non si può lavorare in casa e fare dischi e cantare quando arriva lei da scuola e vuole attenzioni, e tu in quel momento stai facendo una canzone», ha dichiarato tempo fa a Radioitalia.

Resta da domandarsi se qui in questo angolo di Puglia abbia trovato l’ispirazione per un nuovo album. Chi può negarlo? Certo è appassionata di vini. A sentire i bene informati, l’artista senese ha pranzato sempre in camera annafiando il tutto con del Tignanello della Val di Pesa (Toscana) del 2016. Sembra che glielo abbia fornito Luciano Todisco, titolare di una enoteca in periferia. Ma avrebbe anche gustato il pugliesissimo Fichimori.