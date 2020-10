Lecce, rinviata l'ottava edizione di Conversazioni sul Futuro

«In Italia la situazione da Covid19 sta peggiorando rapidamente. Lecce, al momento, sembra un'isola felice ma visto il DPCM in vigore - che già pone alcune importanti restrizioni - e in attesa di ulteriori provvedimenti annunciati e attesi per le prossime ore non possiamo rischiare, per tanti motivi logistici, economici e organizzativi, di mantenere il Festival in bilico per poi dover tagliare, rimodulare o cancellare all'ultimo momento», si legge sulla pagina Facebook del Festival. «Dopo un'attenta riflessione e molte notti insonni, siamo costretti, a malincuore, ad annullare Conversazioni sul futuro 2020. Vi assicuriamo che ideare, progettare e organizzare un festival non è una cosa semplice ma è ancora più difficile garantire la sicurezza per noi e il nostro staff, per circa 100 ospiti, provenienti da tutta Italia e dall'estero, e per il pubblico», prosegue il post. «Non è stata una scelta facile da prendere ed è altrettanto complessa da comunicare. Sono molti mesi di studio e di lavoro vanificati. Abbiamo provato fino all'ultimo a tenere insieme tutto, provando a montare e smontare, a valutare i pro e i contro, a pensare a scenari e prospettive, ma alla fine abbiamo preferito congelare tutto. Vi avevamo promesso che, in un modo on nell'altro, ci saremmo stati. Però, per evitare di snaturare troppo l'idea alla base di questo laboratorio di idee ed esperienze, abbiamo deciso di non trasformare questa edizione in una versione solo online. Speriamo di poter riprogrammare Conversazioni sul futuro 2020 nel 2021, come le Olimpiadi o gli Europei di Calcio».

Promosso dal 2013 dall’associazione Diffondiamo idee di valore in collaborazione con numerose realtà pubbliche e private con il coordinamento di Gabriella Morelli, Conversazioni sul futuro, avrebbe ospitato anche il concorso internazionale Poster for Tomorrow e, in anteprima assoluta, una mostra della vignettista e artista siriana Amany Al-Ali, ideata e prodotta dal Festival che sarà recuperata e inaugurata nei prossimi mesi.

Conversazioni sul futuro è organizzato da Diffondiamo Idee di Valore in collaborazione con PoloBiblioMuseale e Museo Castromediano di Lecce, Coolclub, Officine Cantelmo, Officine Culturali Ergot, Cantieri Teatrali Koreja, Pazlab, Zemove, Città del Gusto, All'Ombra del Barocco e Liberrima (Libreria ufficiale del Festival), con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Lecce, Città di Lecce, Università del Salento e Distretto Puglia Creativa in partneariato con Amnesty International, Casa delle donne - Lecce, ContrastoBooks, Concorso letterario Lingua Madre e Poster for Tomorrow. Partner Tecnico TMI Air Builders e Colazzo Srl. Media Partner Left e RadioWau.