Agroalimentare, l’«Esercito 1659» sceglie le bontà di Corato

CORATO - L’Esercito Italiano sceglie le eccellenze enogastromiche della nostra terra e decide di valorizzarle con il suo nuovo brand «Esercito 1659»: una perfetta sintesi di rivendicazione del valore del «made in Puglia» e di orgoglio della Repubblica Italiana.

E così, dopo la storico cioccolato militare, prodotto da un’azienda della Toscana, ecco pronte per essere vendute con il marchio «Esercito 1659» altre bontà culinarie questa volta pugliesi al 100%: vasetti con paté di olive verdi (realizzato con extravergine coratina), vasetti con gelatina di Nero di Troia (vitigno autoctono che cresce sulle nostre colline) e vasetti con confettura extra di ciliegia (composta al 95% di frutta raccolta nei ciliegeti pugliesi). Bontà tipiche prodotte come tradizione comanda dall'azienda «Micco» dell'imprenditore Michele Colella, attiva a Corato nel Nord Barese da oltre 15 anni. Un’azienda giovane che comunque è riuscita a farsi conoscere anche all’estero ricevendo premi e riconoscimenti a New York, a Vancouver, in Irlanda ed ha collaborato anche con alcune Università italiane.

La collaborazione tra Stato Maggiore dell’Esercito e l’azienda coratina, invece, nasce proprio all’interno di un progetto ben preciso di valorizzazione economica del patrimonio degli emblemi dell’Esercito gestito attraverso Difesa Servizi SpA, società in house del Ministero della Difesa.

E così la scelta di «Esercito 1659» è caduta proprio sui prodotti che «Micco» realizza da anni e che sono diventati tra i fiori all’occhiello della sua ampia produzione: nasce così il connubio tra i valori insiti nelle eccellenze agroalimentari commercializzate dall’azienda coratina sui mercati nazionali e internazionali e quelli istituzionali che incarna l’Esercito di salvaguardia della sicurezza e dei valori nazionali e internazionali.

«Non posso che essere onorato dell’attenzione che la Forza armata ha riservato alla mia azienda - ha spiegato il giovane imprenditore coratino Michele Colella: una scelta che premia sicuramente la qualità e la bontà dei nostri prodotti. Questo brand rappresenta un punto di riferimento e motivo d’orgoglio della nostra nazione. I valori di sicurezza, fiducia, forza, coraggio e autenticità che da quasi 160 anni accompagnano le Forze armate del nostro Paese sono gli stessi che ispirano la nostra azienda». Una giovane realtà imprenditoriale della filiera corta, corroborata da termini come «genuinità» e rigorosa «selezione» delle materie prime usate.

Infatti, l’aver ottenuto la licenza per l’utilizzo del brand «Esercito 1659» e per la commercializzazione dei prodotti, premia anche la forte identità aziendale molto apprezzata in ambito sociale ed i suoi processi produttivi caratterizzati sia dall’estrema innovatività che dall’artigianalità e dal rispetto delle tradizioni tipiche del territorio.

L’azienda «Micco», al momento, è l’unica società pugliese licenziataria del brand Esercito e, per garantirne l’originalità, è presente sui vasetti un ologramma anti contraffazione.

Ad occuparsi della distribuzione sarà la stessa azienda di Corato. I prodotti «Micco» a marchio «Esercito 1659» potranno essere acquistati online sul portale dell’azienda, nel negozio fisico nella sede di Corato, telefonicamente ai recapiti aziendali e, a breve, sull’e-commerce dell’Esercito, in via di implementazione nel corso del 2021.

È prevista una scontistica del 40% al personale della Difesa nonché sono possibili promozioni al pubblico in determinati periodi.