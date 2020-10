Lecce, torna «Conversazioni sul Futuro», le prime anticipazioni

Torna a Lecce il festival «Conversazioni sul futuro», promosso dal 2013 dall’associazione «Diffondiamo idee di valore» in collaborazione con numerose realtà pubbliche e private per il coordinamento di Gabriella Morelli. A causa delle restrizioni anticovid19 (distanziamento, prenotazione dei posti) e delle conseguenti difficoltà organizzative, il festival subirà qualche ritocco rispetto alla sua formula, mantenendo però intatta la qualità della proposta. Tanti gli ospiti di questa edizione, in programma da giovedì 22 a domenica 25 ottobre, che hanno già confermato la loro presenza (salvo imprevisti dell’ultimo momento). E per ovviare al contingentamento dei posti gli incontri - che si alterneranno tra Officine Cantelmo, Convitto Palmieri, Cantieri Teatrali Koreja e altri luoghi della città - saranno trasmessi in diretta streaming o disponibili «on demand». Info, prenotazioni nei prossimi giorni su www.conversazionisulfuturo.it.

Giovedì 22, in collegamento dalla Siria l’artista e vignettista Amani Al Ali inaugurerà la sua mostra ideata per il Festival nelConvitto Palmieri. Il giornalista Stefano Liberti presenterà «Terra bruciata. Come la crisi ambientale sta cambiando l’Italia e la nostra vita» (Rizzoli). Venerdì 24, il designer Riccardo Falcinelli dialogando con Stefano Bartezzaghi parlerà di «Figure. Come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram», appena uscito per Einaudi. Lo scrittore Roberto Cotroneo e il sindaco di Lecce Carlo Salvemini si confronteranno sul futuro. Sabato 24, il fotogiornalista Valerio Bispuri mostrerà i suoi «Prigionieri» (Contrasto). Domenica 25, l’ideatore e conduttore della trasmissione Rai «Presa Diretta» Riccardo Iacona, illustrerà i contenuti del suo recente volume «Mai più eroi in corsia: cosa ha insegnato il Coronavirus al Ssn» (Piemme), il vicedirettore del «Sole 24ore» Alberto Orioli racconterà la sua «Proposta per l’Italia. Sette protagonisti dell'economia per il Paese di domani» (Einaudi) mentre Paolo Berizzi condurrà il pubblico nei meandri de «L’educazione di un fascista». (Feltrinelli).

Il consigliere scientifico della rivista «Limes» Alessandro Aresu, il ricercatore dell’Ispi Eugenio Dacrema, i giornalisti e le giornaliste Riccardo Luna, Francesca Mannocchi, Annalisa Camilli, Marta Serafini, Tiziana Prezzo, Antonio Sofi, Domenico Quirico, Paolo Berizzi, Azzurra Meringolo Scarfoglio, Floriana Bulfon, Marianna Aprile, Amedeo Ricucci, Alessio Viola, Eliana Liotta, Stefano Liberti, l’italosiriana Asmae Dachan, dalla Turchia Esma Cakir e Murat Cinar. E ancora la sociolinguista Vera Gheno, l’attivista Isabella Borrelli, il linguista Federico Faloppa, il fotogiornalista Eugenio Grosso, il filosofo Bruno Mastroianni, l’autore ed editore Francesco Foti, il parlamentare Filippo Sensi, l’architetto Livio Sacchi, la disegnatrice Takoua Ben Mohamed, Yenniffer Lilibell Aliaga Chavez e Nadia Kibout, autrici del concorso letterario «Lingua Madre» con la curatrice Daniela Finocchi, Chiara Comito e Silvia Moresi, autrici del volume «ArabPop», le attiviste Djarah Kan e Lucia Ghebreghiorges. Nonmancheranno i focus dedicati agli esteri (Egitto, Siria, Libia, Medio Oriente, Europa) e ai diritti umani in collaborazione con Amnesty International Italia con la partecipazione del portavoce Riccardo Noury, della responsabile campagne Tina Marinari, della direttrice Amnesty International Turchia Idil Eser, della giudice del Tribunale di Roma Paola De Nicola, del difensore egiziano dei diritti umani Bahey El-Din Hassan (in collegamento) e di Mirko Degli Esposti, prorettore dell’Università di Bologna che ha seguito da vicino la vicenda di Patrick Zaki.

Giovedì 22 si svolgeranno i lavori della giuria dell’XI edizione del concorso internazionale «Poster For Tomorrow», dedicata alle «Fake news». Tra i giurati, guidati da Hervè Matine, l’artista cinese Yang Liu e Armando Milani. E di «Fake news», sabato sera, parleranno anche Antonio Pavolini, Donata olumbro, Andrea Iannuzzi, la giornalista Marianna Aprile e altri ospiti