Di Maio a Maglie riceve il «dolce degli Esteri»: un pasticciotto con la bandiera UE

Durante la tappa di Maglie, nel tour in Puglia del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il proprietario di un bar ha regalato al titolare della Farnesina un dolce ribattezzato «il dolce degli Esteri». Un 'pasticciotto', una tortina tipica locale, di cioccolata decorata con le bandierine di Italia, Ue e altri Paesi.

«Questo è per lei ministro, complimenti per il lavoro che sta facendo», ha detto il proprietario del bar a Di Maio.