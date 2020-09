Bari, Airiciclotteri: oggi l'incontro sul giornalismo criminale

Prosegue nell’Arena «Airiciclotteri» di Bari, nella zona di Santa Fara, in via Massimi - Losacco 4, la rassegna «Artisti al tramonto e al chiar di luna», incontri gratuiti con il pubblico, organizzati dal Comune di Bari per la rassegna «Arene Culturali» e dal Mibact di Roma, ai quali fa seguito ogni volta un film a tema con gli argomenti trattati.

Oggi, dalle 19.15 alle 20.30, è il turno di «Giornalismo criminale - Azioni e pensieri di Alberto Selvaggi», dagli spericolati esordi di una carriera «estremista» al bestseller Membri di partito, fino alla rubrica di interviste «Ostaggi Selvaggi», che esce attualmente ogni lunedì sulla «Gazzetta del Mezzogiorno». Il giornalista, che verrà intervistato dal regista Nico Cirasola, in questa occasione mostrerà dal vivo anche una «rappresentazione plastica di Antonio Decaro, cioè il sosia del sindaco di Bari». A seguire, dopo l’incontro, sarà proiettato il film Varichina, La vera storia della finta vita di Lorenzo De Santis (AFC), dei registi Mariangela Barbanente e Antonio Palumbo, che interverranno nella serata. Una docufiction con protagonista Totò Onnis, candidata ai Nastri d’Argento, che è appunto ispirata a una inchiesta biografica di Alberto Selvaggi sul gay barese degli anni Settanta e Ottanta, soprannominato «Varichina».

La rassegna del cinema arena i Airiciclotteri proseguirà domani, sempre a cominciare dalle 19 circa, con la Overture musicale «Fantastici Anni ‘60» con Tavole magiche. A seguire, Dante Marmone e Tiziana Schaivarelli «La coppia che non scoppia». Un’estate in focaccia video del Duo Qualunque con Mimmo D’Eclesiis e Piero Ricci, film lungo e cortometraggi ad esaurimento energie. A seguire verrà proiettato il film Alla salute di Brunella Filì. Venerdì 4 settembre alle 19 sarà il turno di Lucaned(i)ario immagini e pensieri di Michele Cecere. A seguire «Blues blues blues» film lungo e cortometraggi con cast. Alle ore 22,00 di scena La via del blues con Gino Giangregorio, Dino Panza, Luigi Catella, Marco Barile, Nino Lepore.

Sabato, ore 19, l’incontro avrà per titolo «Il meglio del Sud», una conversazione con Lino Patruno. A seguire «Voglio stare sotto al letto» cine/incontro con Bruno Colella – Cortometraggi d’autore «Progetto Memoria». Domenica alle 20,00 «Progetto memoria» film di vari autori prodotti da Apulia film Commission. Bari una fiera in città di Peppino Schito omaggio a Tonino Zangardi. Gran finale «Sudamerica», Betty Lusito voce, Gianfranco Gabriele, chitarra, Mike Zonno basso, Enzo Falco percussioni. Massari cast artistico tecnico pubblico tra film musiche video panzerotti focaccia e bevande fresche.

Dal 7 al 25 settembre prosegue la rassegna cinematografica «Visti mai visti da rivedere – Cineteca Puglia». Masseria del cinema e delle arti 3 - 6 settembre. Organizzato da Mediterranea film scarl per «Arene Culturali» del Comune di Bari assieme al Mibact di Roma. Sabato 26 settembre alle 21 «Verosimile», spettacolo tratto dal libro omonimo di e con Gianni Ciardo Associazione Delle scimmie. Domenica 27 settembre ore 21.00 «Mhè», un monologo di e con Gianni Ciardo.