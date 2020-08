Montescaglioso paese dei libri: dal 2 al 4 settembre un format ricco di ospiti

MONTESCAGLIOSO - «Il Paese dei Libri» di apre a Montescaglioso: dal 2 al 4 settembre il centro storico lucano vedrà non solo il coinvolgimento di tutti i negozi con l’esposizione dei libri nelle loro vetrine ma anche incontri in contemporanea sui palchi allestiti in quattro piazze, dalle 19 alle 21,30 - San Giovanni Battista, largo Mietitore, prato davanti all’Abbazia e la corte dell’Abbazia -, con la presenza di scrittori, studiosi, medici, artisti, chef, attori, politici, imprenditori e professionisti lucani e pugliesi. Il tema «Il cammino dell’umanità al tempo di una pandemia impensata» sarà protagonista della quinta edizione del «Paese dei Libri» quest’anno sotto l’egida della Presidenza del Consiglio della Regione Basilicata, della Provincia di Matera, del Comune di Montescaglioso, del Circolo culturale La Scaletta, del Parco archeologico storico naturale delle Chiese Rupestri del Materano, dell’associazione culturale MUV Matera e della casa editrice Lilit Books. La manifestazione vedra’ anche la nutrita presenza di case editrici - ognuna con i propri banchi - come Adda, Altrimedia, Giannatelli, dal Sud, Gelso Rosso, Lilit Books, Progedit, Rubbettino, Sellerio e «365».

Tra i vari autori e ospiti presenti, Anna Carbonara, Rosalba Demetrio, A. Mancini –F. Gambacorta, Filippo Radogna, Trifone Gargano, Paolo Emilio Stasi, Franco Cassano, Carmine Cicala, Vincenzo Zito, Michele Torres, Vito Bardi, Vincenzo Viti, Paola De Marzo, Vito Bianchi, Amy Ann Weidermann, Riccardo Riccardi, Stefano Bronzini, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Michele De Ruggieri, Loredana Battista, Filippo Bubbico, Aurelia Sole, Raffaello de Ruggieri, Alfredo De Giovanni, Ugo Rubini, Corrado Palumbo, Giampaolo D’Andrea, Mario Pagano, Michele Lamacchia, Enzo Antezza, Antonio Nicoletti, Ulderico Pesce, Marta Ragozzino, Mariolina Venezia, Maria Chironna, Giacomo Aula, Edoardo Delle Donne, Ilaria Donadio, Josephine Mura Ondok , Cristiano Magdi Allam . Conclusione con il regista e attore Sergio Rubini.