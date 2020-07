«A tu per tour», il viaggio nella Puglia dei piccoli comuni diventa un libro/guida

Un progetto di storytelling multicanale di promozione turistica del territorio, vincitore del progetto PIN GIOVANI della Regione Puglia, che si propone di intervenire dal punto di vista della promozione e della comunicazione di trenta paesi pugliesi al di sotto dei quindicimila abitanti che, pur avendo specifiche peculiarità, non sempre sono individuate come destinazioni turistiche. E che da tour in giro per la Puglia ora diventa anche un libro/guida: è la storia di A Tu Per Tour, realizzato dall'associazione culturale “Foit et foit”. Il libro è curato da Eleonora Tricarico, con l’analisi psicologica di Francesca Borgia, edito da Esperidi.

«Un vero e proprio diario di bordo - come viene presentato dalle ideatrici - frutto di un percorso condiviso in più province, con tanti compagni di avventura e infinite peripezie affrontate. È un diario dedicato <agli under 15>, un modo per vivere una bellezza alternativa”» racconta Eleonora Tricarico, Presidente dell’associazione Foit et foit. «Questo cammino inizia nel 2018, fino a concretizzarsi nel 2019 e arrivando così nel 2020. È veramente difficile, per me, figlia di questa terra, trarre delle conclusioni e formulare un giudizio imparziale sul lavoro svolto. Sono stati mesi e mesi di ricerche, contatti, abbracci ed esplorazioni».

Oltre i brevi racconti ed elementi social, il volume è arricchito anche di un’analisi emozionale del testo curata dalla psicologa Francesca Borgia che, insieme a Eleonora Tricarico, è la realizzatrice del progetto. Borgia, come un tecnico di laboratorio, analizza l’altra parte del progetto, quella emozionale, che viene fuori dalla parola detta: «Se immaginiamo di dividere il nostro progetto in due sezioni, notiamo che se da un lato è possibile farlo, dall’altro ognuna di queste parti risulta incompleta senza l’altra, proprio come due metà di una mela – spiega la psicologa – È così che mi piace immaginare A tu per tour, una mela formata da tanti spicchi, complementari e diversi fra loro. Le parole si diramano e assumono sfumature diverse; il racconto si disvela, come i libri per bambini che aprendoli formano disegni in 3D, improvvisamente il racconto prende vita e la nostra meta diventa più nitida».

Trenta sono i paesi pugliesi “under 15” che hanno aderito al progetto: Melpignano, Racale, Castrignano dei Greci, Cisternino, San Marzano San Pietro in Lama, Carosino, Corigliano d’Otranto, Sternatia, Cellino San Marco, Peschici, Palagianello, Ischitella, Andrano, Pulsano, Alliste, San Pancrazio Salentino, Monte Snat’Angelo, Locorotondo, Vieste, Santa Cesarea Terme, Sannicandro di Bari, San Pietro Vernotico, Soleto, Aradeo, Torricella, Vico del Gargano, Tuglie, Castro, Zollino.