Il miele di Acquaviva sbarca negli Usa: riconoscimento per l'apicoltore Gargano

Acquaviva - Ancora una dolce, anzi dolcissima, vittoria per l'azienda agricola Garcarli di Acquaviva. Dopo aver conquistato nel 2019 la medaglia d'oro per il miele d'agrumi più buono di Puglia, quest'anno l’azienda ha fatto il salto di qualità, raggiungendo l’apice nel proprio settore grazie alla nuova specialità di miele al trifoglio, che le ha permesso di vincere il premio «platinum» (il massimo che si può conferire alla categoria) piazzandosi al primo posto anche in un concorso americano, precisamente ad Asheville, nel North Carolina.

Negli Usa la prelibatezza marchiata BeeGold tutta made in Acquaviva è stata decretata dai giudici come miglior miele della fascia del Mediterraneo.

«In questo periodo si è fermato tutto, potremmo dire - commenta Giovanni Gargano, titolare dell'azienda -, macchine, industrie, negozi, ristoranti. Tutto immobile. Ma grazie al lockdown abbiamo messo un freno allo smog, alle polveri sottili e alle immissioni di anidride carbonica. Con l’uomo in gabbia per mesi, la natura si è ripresa il suo posto nel mondo, seme dopo seme, radice dopo radice e piano piano è rinata. Lo stesso ragionamento - prosegue l’imprenditore - vale per le api. Per loro non è cambiato nulla, tanto che hanno continuato a produrre il nostro oro dolce di Puglia».

Infatti secondo i pronostici quest'anno la raccolta del prezioso miele sarà ancora più genuine e ricca. «Questo oro dolce nato dalle nostre api ha permesso la creazione di Bee Gold. Una qualità che sta facendo incetta di premi e di menzioni in tutto il mondo. Anche oltre Oceano, e noi non possiamo che esserne orgogliosi», conclude Gargano.

Insomma. con i riconoscimenti ottenuti dal Gambero Rosso, passando per il Black Jar Honey Contest, fino al London Honey Awards 2020, sono tutti pazzi per Bee Gold.