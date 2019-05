Acquaviva, ecco Beegold: il miglior miele d'agrumi al mondo è pugliese

BARI - Il miglior miele d'agrumi al mondo si produce ad Acquaviva delle Fonti. Si chiama Beegold, marchio dell'azienda agricola Garcarli e ha vinto la medaglia d'oro alla London international honey competition 2019. «Siamo gli unici pugliesi a essere stati premiati», ha dichiarato Giampaolo Gargano titolare dell'azienda che da anni è in prima linea nella cura e nella gestione delle api.

«Creatività, ingegno, coraggio, così l’agroalimentare pugliese - pur tra mille sacrifici - fa scuola nel mondo, aprendo una serie infinita di prospettive che vanno incoraggiate e sostenute per un reale sviluppo ecocompatibile», ha commentato il vicepresidente del consiglio regionale pugliese (e presidente di Realtà pugliese) Peppino Longo. «Una storia d'amore, di cura e passione per le api e per la propria attività – spiega Longo – e per questo considero mio preciso dovere proseguire sulla strada delle politiche che tutelino e mettano i migliori produttori pugliesi dell’agroalimentare – sovente, come in questo caso, i migliori a livello mondiale – nelle condizioni di competere ad armi pari con i produttori degli altri Paesi europei e dell’intero bacino del Mediterraneo, a tutela dei consumatori che vanno difesi dall’acquisto di prodotti le cui qualità sono ben lontane da quelle elevatissime che caratterizzano in generale la produzione regionale».