Puglia, l'oscar delle eccellenze agroalimentari vinto dal miele di BeeGold

Assegnati gli oscar delle eccellenze agroalimentari della Puglia, tra le aziende premiate nella categoria miele spunta BeeGold, l’azienda acquavivese agricola Garcarli.

La manifestazione è stata organizzata dell’Associazione Culturale Italy Food Awards, che premia i produttori e le eccellenze enogastronomiche rigorosamente made in Puglia. Sono state oltre 160 (45 in più rispetto alla prima edizione) le candidature presentate da chef, imprese e ristoranti per una delle dieci categorie di prodotti: vino, olio, pasta, pane e taralli e friselle, formaggi, salumi, birra artigianale, distillati e liquori, dolci, conserve alimentari. I vincitori dei ‘Puglia food awards’ sono stati insigniti di un bollino di eccellenza strategico nelle attività di marketing e promozione.

«Il nostro miele è ufficialmente tra le eccellenze della mamma terra Puglia», commenta così l’amministratore acquavivese.

Ecco gli altri vincitori e le menzioni per categoria:

Categoria pasta Vincitore: Pastificio Gramegna Menzioni : Granoro – Pastificio De Amicis – Pastificio Andreola – Pastificio Casa Prencipe – Terre di Altamura – Consorzio Terre di Biccari

Categoria Miele Vincitore: Azienda agricola Garcarli di Acquaviva delle Fonti.

Categoria olio Vincitore: Agricola Ciccolella Menzioni : Masseria Belmantello – Tenute Venterra – Cooperativa Vaira – Tenuta Amodio – Agricola Castrignano – Raffaelli 1899 – Frantoio Cassese – Agricola Tamborino

Categoria Pane e prodotti da forno Vincitore: Taralla’ Menzioni speciali Categoria Pane : Azienda Biscò Premio Speciale Prodotti Snack ‘Terra Altamura’

Categoria conserve Vincitore: Tenuta Scorciabove Vincitore Categoria Conserve Bio : Mangiati la Puglia Menzioni : Puglia Saporita – Dorè Conserve

Categoria Salumi Vincitore: Salumi Santucci Menzioni speciali: La Bottega di Pinto – Salumificio Fratelli Gentile

Categoria Dolci Vincitore : Pasticceria Ideal Categoria Gelato Vincitore : Manteco Gelateria Menzione speciale : Gelateria Dolce Stil Novo

Categoria Vini Vincitore: Tenute Motolese Menzioni speciali: Cantina Terribile – Unione Agricola Melissano – Cantina San Donaci – Placido Volpone – M.D.S. Luxury Wine – Taurino Vini – Borgo Turrito – Cantina Le Grotte – Cantine De Nittis D’Alba – Tenuta Patruno Perniola

Categoria Formaggi: Vincitore: M asseria Amodio Menzioni Speciali: Ignalat – La Golosa di Puglia – Marte formaggi – Caseificio murgiano Lattea casari – Dolce Nera

Categoria Birra artigianale Vincitore: Birrificio Castel del Monte Menzioni speciali : Birrificio dei Popoli Birrificio Andrew Boll – Birrificio Eclipse – Birrificio Bac – Birrificio Rebeers Categoria Liquori e Distillati Vincitore: BHortus Menzione : Gargano delizie – Borsci San Marzano.