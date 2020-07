Dalla Lombardia a Polignano fino al Salento: pedalata di 1.250 km per un nobile scopo

Polignano a Mare - Pedalerà verso il Sud: da Limbiate in Lombardia (Monza-Brianza) a Polignano a Mare e poi a Lecce, per un fine nobile: richiamare l’attenzione sui bambini in terapia intensiva neonatale.

Il protagonista di questa sfida è Claudio, padre di tre figli e marito di Isotta. Uno sportivo che ama l’avventura, la natura e la vita. Claudiano, come lo chiamano gli amici per il suo modo di fare simpatico e scanzonato, ha deciso dopo il periodo di lockdown e di isolamento, trascorso accanto alla sua famiglia, di ritrovare il suo equilibrio in un viaggio che unisce i ricordi e le passioni.

«Un viaggio on the road - racconta - e un traguardo da raggiungere pedalando, con due obiettivi in testa». Cioè? «Dimostrare ai miei figli e a quelli di altre migliaia di genitori che nulla è impossibile e che una lunga pedalata oltre a far bene alla salute può contribuire ad accendere i riflettori sui bambini della terapia intensiva neonatale».

Un modo per dare voce a questi piccoli nati prematuri o con patologie neonatali che, loro sì, percorrono ogni giorno un lungo e difficile cammino per raggiungere una meta preziosa: la vita.

Claudio pedalerà da Limbiate, dove vive, a Lecce, sua città d’origine. Un viaggio di Limbiate in sette giorni, una sfida con se stesso, per la necessità di mettersi in gioco, la voglia di dimostrare che nulla è impossibile: «Se si affronta una sfida con determinazione e perseveranza, fatica e sudore, se è veramente ciò che si desidera - riflette -, allora la strada è solo lo spazio che ci separa dalla meta».

Claudio è pronto per il suo percorso a tappe che gli farà attraversare l’Italia. Manca davvero poco: la partenza è stata fissata per il 18 luglio. Per avere una spinta in più a raggiungere il capoluogo barocco (arrivo previsto il 25 luglio) e per condividere i momenti di difficoltà che si affrontano in un lungo viaggio, Claudio ha deciso di pedalare anche per «Intensivamente Insieme», un’organizzazione di volontariato che nasce dall’unione di genitori, medici e infermieri a sostegno delle attività di terapia intensiva neonatale. Come? Raccontando, via social e nelle sedi di tappa di «Pedalando verso il Sud» le difficoltà delle famiglie coinvolte nell’esperienza della Tin, l’amore e la dedizione per i loro piccolini.

A Polignano, Claudio incontrerà alcuni genitori e ragazzi di Polignano, Conversano, Castellana, Turi e Mola, tutti segnati da drammi familiari, che insieme a medici pediatri e rianimatori degli ospedali «San Giacomo» di Monopoli, «Di Venere» di Bari Carbonara e Pta «Florenzo Jaja» di Conversano sostengono il progetto «Intensivamente Insieme» e contribuiscono alla campagna di sensibilizzazione per un potenziamento delle Tin.

Le tappe di «Pedalando verso Sud»: 18 luglio Limbiate-Guastalla (Reggio Emilia); 19 Guastalla-Ravenna; 20 Ravenna-Senigallia (Ancona); 21 Senigallia-Giulianova (Teramo); 22 Giulianova-Marina di Lesina (Foggia); 23 Marina di Lesina-Manfredonia (Foggia); 24 Manfredonia-Polignano; 25 Polignano-Lecce.