Bari, Krilov e Biondi dirigono al Petruzzelli e al volino

BARI - In arrivo due concerti per la stagione sinfonica del Teatro Petruzzelli di Bari, per otto date, con l’Orchestra della Fondazione diretta da due maestri internazionali, entrambi impegnati alle 19:30 sia al violino che nella direzione: Sergej Krylov venerdì 10, sabato 11, lunedì 13 e martedì 14 luglio; Fabio Biondi domenica 19, lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 luglio.

Krilov dirigerà tre brani: il Concerto per violino e orchestra n. 5 in La maggiore K 219 di Mozart, il Concerto per orchestra d’archi di Nino Rota e le Danze Popolari rumene di Béla Bartók. Il programma di Biondi è tutto dedicato ad Antonio Vivaldi, con le Sinfonie dalle opere Griselda, Bajazet ed Ercole sul Termodonte, poi il Concerto per violino RV357, il Concerto per archi in sol minore RV152, il Concerto per violino in Fa Maggiore RV284.

I biglietti, al prezzo simbolico di 5 euro, sono in vendita solo online (www.vivaticket.it) da lunedì 6 luglio alle 10. Chi desidera accomodarsi vicino ai propri familiari dovrà effettuare un unico acquisto specificando tutti i nominativi. Il posto sarà assegnato dal personale di sala all’arrivo in Teatro, nel rispetto delle norme di distanziamento.