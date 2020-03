Coronavirus, Petruzzelli converte in voucher biglietti per spettacoli annullati o sospesi

BARI - In seguito alla emanazione del decreto «Cura Italia», la Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari ha modificato le modalità di conversione dei biglietti acquistati per gli spettacoli previsti dal 5 marzo al 3 aprile che sono stati annullati o sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus.

Entro il 15 aprile, chi ha acquistato al botteghino del Teatro, online sul sito www.vivaticket.it e dai rivenditori autorizzati Vivaticket, dovrà inviare una mail a botteghino@fondazionepetruzzelli.it per ottenere un apposito voucher. Alla riapertura, il botteghino del Teatro rilascerà, a chi ha inviato la richiesta, il Voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione, valido per gli spettacoli che rientrano nella programmazione della Fondazione Petruzzelli.

Inviando, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto l’apposita istanza per ottenere il voucher, e allegando nella mail la scansione del relativo biglietto, si riceverà una mail di conferma della richiesta.

Per gli acquisti effettuati attraverso l’Ufficio che si occupa delle prenotazioni dei gruppi del Teatro Petruzzelli, la richiesta, sempre corredata dalla scansione dei biglietti, va invece inviata a: prenotazionegruppi@fondazionepetruzzelli.it I biglietti originali dovranno essere conservati e restituiti successivamente al Botteghino del Teatro Petruzzelli, integri in ogni parte.

Le procedure dedicate agli Abbonati saranno invece comunicate dopo la riapertura del Teatro ed è già stato sottoscritto un piano di recupero approvato in sede di Consiglio di Indirizzo.