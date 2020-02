Un fotografo di San Pancrazio immortala le «magnifiche 7» contro la violenza

SAN PANCRAZIO Le magnifiche sette contro la violenza sulle donne. Le abbiamo viste sul palco dell’Ariston nella terza serata della kermesse dedicata alle cover musicali. Lo stesso pomeriggio il fotografo di San Pancrazio Salentino, Cosimo Buccolieri, le ha raggiunte all’hotel Boscolo Exedra di Nizza per uno shooting segretissimo. Accompagnato dall’art director della friends & partners Laura Battista, ha scattato l’iconica foto che le ritrae tutte insieme e ha fatto il giro del web. Le testimonial di “Una. Nessuna. Centomila” sono Alessandra Amoroso, Giorgia, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Gianna Nannini, Elisa ed Emma.

«Lo shooting si è consumato velocemente. Queste splendide donne hanno posato dalle 11 alle 17 con tre cambi d’abito. È stato un lavoro intenso sia per la presenza di tutte sul medesimo set, fatto di per sé poco comune, sia per il significato che si intende veicolare con le immagini. Una causa che condivido in toto e che mi ha reso fiero e orgoglioso di firmare questo lavoro».

Tanto ha dichiarato Cosimo Buccolieri che non è nuovo ai ritratti di celebrità. Creativo e sofisticato, la sua carriera spazia dalla moda, che lo vede protagonista di storie editoriali per varie testate nazionali ed internazionali, ai ritratti delle più importanti celebrities italiane. Dal cinema alla musica passando per gli attualissimi social media, moltissime delle principali star degli ultimi anni scelgono che sia lui a caratterizzare alcuni dei loro ritratti più iconografici.

Un’estetica patinata e mai scontata, questa è la cifra stilistica che rende il lavoro di Cosimo Buccolieri unico nel carpire quel dettaglio capace di suscitare emozioni.