La Puglia conquista Sanremo, l'acconciatura di Achille Lauro è di un hair stylist di Ruvo

BARI - La Puglia conquista Sanremo, non con le canzoni ma con lo stile: l'acconciatura del chiacchieratissimo cantante in gara Achille Lauro è stata realizzata da un hair stylist di Ruvo. Il suo nome è Michele di Bisceglie che assieme a Simone Belli e alla Simone Belli Agency, ha sposato il progetto artistico-canoro dell’estroso cantante, in gara con il brano “Me ne frego”.

Uno stile unico nella voce, nel testo e nel look, quello del cantante che, di certo ha centrato il suo obiettivo già nella prima sua esibizione. Ha fatto il suo ingresso in scena avvolto da un lungo mantello nero con decori dorati e poi ad un certo punto, mentre la sua esibizione entrava nel vivo, se l’è tolto con un gesto plateale, restando sul palco quasi nudo, vestito solo con una striminzita tutina aderente color carne, tempestata di lustrini scintillanti.

L’obiettivo di Achille Lauro era quello di riproporre la celebre scena attribuita a Giotto in una delle storie di San Francesco della basilica superiore di Assisi. Il momento più rivoluzionario della sua storia in cui il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà.