«Danza con me», nello show di Roberto Bolle anche due ballerini pugliesi

Sono due i ballerini pugliesi selezionati per far parte del corpo di ballo della trasmissione di Roberto Bolle 'Danza con me': Giovanna Pagone, giovane ballerina barese, e il leccese Luigi Campa. La trasmissione andrà in onda per il terzo anno consecutivo su Rai 1 il primo gennaio prossimo. Il corpo di ballo è composto da ballerini selezionati su circa 300 giovani che si sono presentati alle audizioni.

Giovanna Pagone, che ha 24 anni, dopo i primi studi a Bari, si è perfezionata alla scuola del balletto di Toscana. Luigi Campa, di Bagnolo del Salento, è un danzatore di formazione scaligera impegnato anche in produzioni internazionali.