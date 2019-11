Da Karima a Baccini, Monopoli accende le luce del Natale

E Babbo Natale mette casa in piazza e porta a capodanno Francesco Baccini nel borgo antico di Monopoli. La casetta del dispensatore di doni diventa superlativa e in 64 metri quadri disposti nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II è pronto a prendere forma un mondo magico che prepara alle festivitià natalizie. Babbo Natale mette casa in città dal 7 dicembre al 6 gennaio prossimi, per fare sognare adulti e bambini di ogni età. C’è spazio per le luminarie e per i mille colori delle videoproiezioni architetturali sui principali monumenti del borgo antico e nel complesso oltre ai doni il Babbo Natale rilascia un palinsesto di oltre 50 eventi unici.

Oggi la presentazione al pubblico alla presenza del sindaco Angelo Annese, degli assessori al Turismo Cristian Iaia, alla Cultura Rosanna Perricci, alle Politiche del commercio Aldo Zazzera. C’erano i rappresentanti delle associazioni di categoria e il team di professionisti della Neamedia Comunication di Monopoli che hanno curato il progetto. Un lavoro corale dal titolo «Monopoli Christmas Home» che ricalca la vera e propria opera d’arte, progettata e realizzata in pieno centro città aperta tutti i giorni, con gli elfi, fino alla Befana e con la sola parentesi dal 31 dicembre al 2 gennaio. Trono luminoso e slitta di renne a corollario di una serie di eventi senza sosta. E per gli smemorati maxi scritta bianca «Monopoli» di 10 metri oltre a un’incantevole cornice di luci, musica e colori, grazie ai concerti e alle diverse parate di artisti di strada di fama internazionale previsti nel programma.

Apre il cartellone l’accensione dell’albero alto 16 metri. Appuntamento per sabato 7 dicembre, alle 20.30 nei pressi della casa di Babbo Natale con i 40 musicisti dell’Orchestra della Valle d’Itria diretti da Antonio Palazzo e l’inconfondibile voce di Karima, cantante di grande talento con collaborazioni storiche con Mario Biondi e Burt Bacarach. Prevista l’incursione del coro Wake Up Gospel Choir.

Altro albero di Natale dinanzi alla biblioteca civica La Rendella, dedicato ai più piccoli e con l’accensione prevista per domenica 8 dicembre fra video mapping e show a tema. E se per il 13, 14, 21, 23 dicembre è il momento di Monart, il festival internazionale degli artisti di strada, la musica è anche live djset con l’Aperichristmas in calendario domenica 15 dicembre in 10 pubblici esercizi del borgo murattiano e del borgo antico.

I suoni incontrano così i sapori tipici del Natale Made in Puglia. E in questo caleidoscopio s’inseriscono i festeggiamenti della patrona cittadina, la Madonna della Madia. E per lunedì 16 dicembre all’alba la gente si raduna al porto per il tradizionale approdo della zattera con l’icona mariana. A sera il sagrato della cattedrale si prepara ad ospitare il coro gospel «Wanted Chorus» diretto da Vincenzo Schettini con un repertorio di brani classici natalizi rielaborati in un entusiasmante crescendo di suoni ed emozioni capaci di coinvolgere e sorprendere.

Tanti altri sono gli appuntamenti previsti, tra cui lo spettacolo di Greta&Whiskey il ragnetto per i bambini della scuola primaria e il concerto live «Swing & Soul Christmas» della Groove Party Band. Mentre il Concerto matinée di Natale è alle 10 del 24 dicembre, nell’atrio della biblioteca «La Rendella» con il Conservatorio «Nino Rota» di Monopoli. Ma c’è attesa per il terzo Capodanno in Piazza Garibaldi, questa volta con i dj Radio Norba e il grande cantautore genovese Francesco Baccini. Il programma termina con l’arrivo della Befana, il 6 gennaio con una festa a sorpresa, performance di teatro, musica e intrattenimento per adulti e bambini in piazza Vittorio Emanuele alle 18.