Mozzarella di Gioia del Colle presto diventerà prodotto DOP

BARI - La Mozzarella di Gioia del Colle sta per essere riconosciuta come prodotto DOP. L’iter per il riconoscimento, nato nel 2011 ad opera del GAL dei Trulli e di Barsento del suo Presidente Stefano Genco sembra quindi essere ormai concluso in quanto la domanda per l’ammissione della denominazione di origine protetta per la Mozzarella di Gioia del Colle è stata pubblicata il 21 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Al momento, però, è necessaria cautela in quanto l’ufficialità si potrà ottenere scaduti i 90 giorni dalla pubblicazione e solamente se non perverranno opposizioni alla sua registrazione da parte dell’autorità dei Paesi dell’Unione Europea, ad esclusione dell’Italia, o di operatori di Paesi Extraeuropei.