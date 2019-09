«Libertà»: Rocco Hunt presenta il nuovo disco ad Andria e Bari

A 4 anni dall’ultimo album, torna Rocco Hunt con il nuovo disco d’inediti “Libertà”, uscito per Sony Music Italy. Il rapper, classe 1994, torna con questo disco sul ring dell'urban italiano: a maggio è uscito in radio e in digitale il singolo “Benvenuti in Italy”, che è stato scelto come “National Song” per il campionato europeo UEFA Under 21. E ora si prepara un lungo periodo di firmacopie, in cui Rocco girerà in lungo e in largo l'Italia per incontrare i fan. La data da cerchiare in "rosso" sul calendario per i pugliesi è domani, 2 settembre: quel giorno infatti Rocco sarà alle 15 alla libreria Mondadori Bookstore - Corso Cavour, 132 –Andria (BAT), mentre alle 18 alla Feltrinelli - Via Melo, 119 – Bari.

Di seguito la tracklist del disco con le collaborazioni incluse:

Mai Più feat. ACHILLE LAURO (prod. Boss Doms)

Nun se ne va (prod. Takagi & Ketra)

Ti Volevo Dedicare feat. J-AX & BOOMDABASH (prod. Zef)

Maledetto Sud feat. CLEMENTINO (prod. Zef)

Street Life (prod. Da Honorable C.N.O.T.E.)

Nisciun’ feat. GEOLIER (prod. Nazo)

Buonanotte Amò (prod. Nazo)

Se tornerai feat. NEFFA (prod. Nazo)

Discofunk (prod. Neffa)

Nun me vuò bene cchiù (prod. 2nd Roof)

Libertà (prod. Fabio Musta)

Grande Bugia (prod. Nazo)

Nun è giusto (prod. Nazo)

Bonus Tracks:

Benvenuti in Italy (prod. Mace, co-prod. Zizzed)

Cuore Rotto (Nfam’ version) feat. GEMITAIZ & SPERANZA (prod. 2nd Roof)

Ngopp’ a Luna feat. NICOLA SICILIANO (prod. Nazo)



(foto Riccardo Ambrosio)