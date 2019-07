Giochi da tavolo: arriva il Monopoly «edizione Monopoli»

Ecco il Monopoly di Monopoli. Qui il vicolo è del Vento, non Corto e non Stretto. Ma via Roma, Accademia, Verdi ci sono eccome. E se cerchi Largo Colombo lo trovi sul Porto. Strane coincidenze tra la città del Sudest barese e il famoso gioco da tavolo a suggello di una novità.

La presentazione di un Monopoly dedicato alle vie di Monopoli è in programma domani nella Sala d’Armi del Castello Carlo V, alle 18.30. Ci sarà anche Mr. Monopoly, la mascotte del gioco, diversamente nota come «Rich Uncle Pennybags». Un omino grassoccio e baffuto che indossa un abito elegante e un cilindro. Il personaggio fu disegnato dall’artista Dan Fox e apparve per la prima volta nell’edizione statunitense del gioco del 1936.

Anche la grande piazza centrale della cittadina del Sudest barese sembra un grande tabellone del Monopoly. E allora non poteva essere diversamente. Signore e signori alzi la mano chi non ha mai giocato al «Monòpoli» ma soprattutto chi di Monopoli non si è mai sempre sentito dire «ma voi a Monopoli giocate al Monopoly?». E la risposta collaudata era ed è sempre la stessa «sì come nel resto del mondo ma non viviamo in una scatola per giochi».

La città unica, come la dissero i greci bizantini, da «Monos» «Polis», condivide da almeno un secolo la sua toponomastica con il più famoso gioco da tavolo del mondo. Tutto ha origine durante il fascismo quando i diritti del Monopoly passano in Italia alla neonata Editrice giochi di Milano, ossia dal 1935. Per questo il nome da Monopòli, come sarebbe stato linguisticamente viene corretto in Monòpoli, in ossequi all’allora divieto di anglicismi. Ed ecco svelato il perché di quelle vie, che sono in realtà quelle di Milano. Ma dall’estate del 2009 la distribuzione italiana del gioco che fa fallire tutti e premia il supermonopolista, è passata all’americana Hasbro e il gioco ha ripreso il suo nome delle origini, quello d’oltreoceano, il «Monopoly».



Mancava dunque un’edizione del Monòpoli (o Monopoly che dir si voglia) di Monopoli. E ci ha pensato un giocattolaio del posto che, su suggerimento del giornalista tedesco von Helge Sobik dello Spiegel, ha contattato la Winnining Moves che su Licenza Hasbro ha prodotto un’edizione speciale del gioco del Monopoly dedicato alla città del sindaco Angelo Annese. Scatola rettangolare che ritrae lo scorcio di Porto Vecchio con gozzi e Castello in primo piano ed anche lo stemma cittadino, normanno, 3 rose bianche in campo rosso. Il tabellone ha sullo sfondo lo skyline della città e menziona le vie tipiche del posto, Largo Portavecchia, Plebiscito, Vico Palmitessa, Piazza Sant’Antonio ma anche le contrade come Antonelli e le spiagge come Cala Porto Verde. Piazza Pamieri, Piazza XX Settembre, i luoghi familiari ai turisti e ai monopolitani ci sono davvero tutti. Per un modo diverso di giocare al Monopoly a Monopoli.

Gli «imprevisti» e le «probabilità» sono identici alla grafica dell’edizione internazionale, ma variano nei contenuti. Sollevata la carta, durante il gioco si può incappare in imprevisti del tipo «riparare i muretti a secco» oppure «avanza sino a cala Porto Bianco». E tra le probabilità «fare un abbonamento settimanale con lettino e ombrellone nella tua spiaggia preferita», «offrire una focaccia barese ai giocatori». E c’è anche la possibilità di «dare in affitto la tua casa vacanze in riva al mare per una settimana». Prigione, via e parcheggio restano quelle.

Il Monopoly è il risultato di una serie di modifiche al meccanismo di base ideato nel 1903 per fini didattici da Elizabeth Magie. Si chiamava «The Landlord’s Game» (il gioco dei proprietari terrieri), ispirato dalle teorie dell’economista Henry George, il fautore dell’imposta unica sulla terra.

Il gioco è conosciuto in tutto il mondo, stampato in più di 103 Paesi e tradotto in oltre 37 lingue. Si stima che fino ad oggi siano 750 milioni le persone che si sono cimentate con il famoso gioco da tavola che ormai ha assunto anche la veste di videogioco, di app su smartphone, versione tascabile, magnetica, mini e tematica Disney, Ferrari, Avengers, Jurassic e similari. Ma anche dedicata ad altre città, Roma, Napoli e ora anche Monòpoli.