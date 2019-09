Medioevo e gastronomia tipica in uno dei borghi più belli d’Italia

Saporita e culturale, ecco la 32^ edizione di “Suoni, sapori, colori di Terravecchia” a Pietramontecorvino, nel foggiano. Sabato 21 e domenica 22 settembre ci saranno rievocazioni storiche, degustazioni e incontri dedicati a “Il Fantastico nel Medioevo”. Da non perdere il percorso con i piatti della tradizione locale. Dagli sfringl (pizze fritte) ai cumplment (o sospiri, dolci tipici pugliesi ricoperti con glassa di zucchero), passando per il pancotto della tradizione fino alla salsiccia alla brace.

E’ un’occasione per visitare Pietramontecorvino – considerato uno dei borghi più belli d’Italia, che conserva intatto il suo fascino medievale, immerso nel verde lussureggiante dei boschi – e il bellissimo Borgo Terravecchia. Al via sabato alle 19.30 con trampolieri, sputa fuoco, giocolieri e lanciatori di coltelli, a seguire l’enogastronomia con spettacoli itineranti e rievocazioni in costume. Alle 21, la rassegna di musica medievale con gli Odor Rosae Musices. Domenica, il corteo storico con 100 figuranti. Gli scatti amatoriali potranno partecipare al concorso fotografico dell’associazione AF Scatto Matto di Foggia.