Foggia, i detenuti diventano operatori della ristorazione

Dopo il carcere ci può essere un futuro. Dove? In cucina. Nel carcere di Foggia, lo Smile Puglia in partenariato con il Consorzio Aranea, ha organizzato un corso dedicato ai detenuti. Sono in 13 i partecipanti al percorso formativo per “Operatore della Ristorazione”, nell’ambito dell’Avviso1/2017-Linea 1 Inclusione “Iniziativa sperimentale di inclusione sociale per persone in esecuzione penale”.

Il Progetto finanziato dalla Regione Puglia - P.O.R. PUGLIA – FESR – F.S.E. 2014 – 2020 – rilancia la collaborazione istituzionale tra Istituti penitenziari, Enti di formazione e terzo settore fondamentale per l’efficacia dei percorsi di crescita personale e di reinserimento lavorativo e sociale della persona detenuta. Oltre alle attività formative, si stanno realizzando un servizio di mediazione culturale.

Gli allievi sono stati chiamati a confrontarsi con un tema, quello della cucina tipica a chilometro zero: un momento esperienziale mirato alla ricerca e alla contestualizzazione storica della realtà di Capitanata, attraverso la descrizione delle eccellenze locali, la loro valorizzazione nella quotidianità e la sperimentazione innovativa della cucina.