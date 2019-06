Gli antichi amari del Sud Italia fanno incetta di premi in California

Il Made in Sud fa incetta di premi in California. Noi, il vecchio mondo, riusciamo ancora una volta a conquistare i loro palati, quelli del nuovo mondo. Tre dei quattro premi della SIP AWARDS International Spirits Competition, appena conclusasi in California, sono andati ad una azienda calabrese, il Gruppo Caffo 1915.

La conquista è riuscita con i più classici dei sapori ad iniziare dal Vecchio Amaro del capo, in produzione dal lontano 1915: oggi rappresenta 8 milioni di bottiglie prodotte e distribuite in oltre 46 Paesi. Premiatissima anche la Sambuca Secolare, anch’essa che affonda le sue radici nei sapori del Mezzogiorno, ed è sempre più apprezzato a livello internazionale.

C’è pure un pezzo di Puglia, anzi l’orgoglio del tarantino, nel premio internazionale che la California ha dato al Borsci San Marzano. Un’azienda familiare del tarantino che, dal 1840 in poi ha custodito il segreto di una miscelazione antica. Un grande e duraturo successo, oscurato da una crisi aziendale, fino al 2013 quando l’amatissimo Elisir Borsci San Marzano è tornato in commercio proprio per l’acquisizione da parte del Gruppo Caffo 1915.