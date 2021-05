AstraNight a Matera, è cominciata la Notte bianca dei vaccini FOTO/VIDEO

MATERA - È cominciata poco fa, a Matera, la distribuzione dei numerini per «AstraNight», l’iniziativa promossa da Regione Basilicata e Azienda sanitaria locale per somministrare, senza prenotazione, 750 dosi di vaccino anti covid-19 AstraZeneca a persone comprese tra i 60 e i 79 anni, con priorità per alcune categorie fragili.

Sono già diverse decine le persone che si sono presentate nei pressi della tenda del Qatar allestita come hub vaccinale: a loro sono stati consegnati il numerino con l’orario, scaglionato, di presentazione per vaccinarsi e la scheda anamnestica. Fino ad ora tutto si è svolto in maniera ordinata, senza alcun assembramento, anche grazie al lavoro del personale dell’Asm e dei volontari.



Per tutta la giornata, nella stessa tenda del Qatar, e in un’altra adibita a sala d’attesa, è andata avanti regolarmente la campagna vaccinale. «AstraNight» comincerà intorno alle ore 21, quindi circa un’ora prima del previsto, al termine della sanificazione degli ambienti e del cambio turno del personale sanitario chiamato a vaccinare le 750 persone.