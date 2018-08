Una discarica abusiva è stata sequestrata dai Carabinieri In località “Pantanello”, in territorio di Bernalda: i militari forestali della stazione di Montescaglioso, hanno accertato un abbandono di rifiuti speciali non pericolosi nei pressi dell’isola ecologica comunale su un’area di circa 200 mq. di proprietà del Comune di Bernalda. Il quantitativo di rifiuti è risultato di circa 25 mc., costituiti da materiale derivante da ristrutturazioni edilizie, e 2 container metallici colmi di rifiuti di vario genere. I militari hanno proceduto al sequestro dell’area interessata e dei 2 container e hanno informato il Comune per i provvedimenti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica del sito contaminato.