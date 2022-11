Gallipoli, Caroli Hotels seleziona i nuovi dipendenti: scongiurata chiusura

LECCE - Caroli Hotels selezionerà, nei prossimi giorni, risorse umane per le strutture ricettive del network. La ricerca di personale riguarda probabilmente la prossima primavera-estate. Viene in mente, tuttavia, l’annuncio della chiusura degli alberghi e della messa in cassa integrazione dei dipendenti a causa del caro-energia, che ha suscitato grande clamore mediatico poco più di un mese addietro.

“Sono due percorsi diversi - spiega Attilio Caputo, direttore generale della catena alberghiera - considerato che la selezione è mirata a realizzare un database di persone che possiedano competenze, professionalità e capacità di fare lavoro di squadra, requisiti di cui non tutti dispongono, ma che sono indispensabili per garantire alla clientela la qualità dell’offerta. Altro discorso è quello dell’emergenza legata al costo spropositato dell’energia, per il quale era stato comunque detto che gli eventi già programmati e per i quali erano state acquisite prenotazioni sarebbero stati regolarmente realizzati. In realtà, viviamo alla giornata, siamo in attesa di vedere quali provvedimenti saranno adottati per sostenere le attività produttive e magari consentire che questo periodo si possa superare riducendo il numero dei dipendenti. La chiusura scatterà soltanto se non ci saranno alternative sostenibili”.

Giova ricordare che le strutture del network interessate agli anzidetti percorsi - contingente e di prospettiva - sono le seguenti: Ecoresort Le Sirenè, Joli Park Hotel e Bellavista Club, a Gallipoli; Hotel Terminal e Villa La Meridiana, a Santa Maria di Leuca; Sport Hotel Cortina a Cortina d’Ampezzo. La selezione riguarda professionisti dei settori: ristorazione, ricevimento, cucina, lavanderia, centro benessere, spiaggia ed escursioni. Gli interessati devono rispondere ad una serie di requisiti, tra i quali un’esperienza di almeno due anni maturata nel ruolo di competenza e un’ottima conoscenza quanto meno della lingua inglese.

Coloro che, tramite l’indirizzo web risorseumane@carolihotels.it, comunicheranno dati in linea con le richieste, saranno contattati per i colloqui in programma domani e il 16 novembre. La definizione di “risorsa” accentua l’aspetto della professionalità che costituisce un valore aggiunto per l’azienda di riferimento, ma consente anche, ai potenziali beneficiari, di guardare al futuro prossimo con l’ottimismo che può derivare da attitudini e competenze personali.