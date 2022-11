Copertino, assaltano un furgone e rapinano l’autista

LECCE - Speronano un furgone e rapinano l’autista dell’incasso di 800 euro. Malviventi in azione, ieri pomeriggio lungo la provinciale 17 che collega Leverano a Copertino, in agro di quest’ultimo centro. Tre malviventi travisati da passamontagna, a bordo di una vecchia Fiat Uno di colore nero, con un’azione spregiudicata nonostante la pericolosità della pioggia, hanno speronato un autocarro frigo contenente pollame e derivati della ditta Arcadi srl di Galatina e obbligato il conducente a fermarsi. Uno dei tre, sotto la minaccia di un’arma da taglio, è riuscito a farsi consegnare l’incasso della merce che aveva recapitato precedentemente presso macellerie e supermercati. L’autista, ripresosi dallo spavento ha allertato i carabinieri che si sono fiondati sul posto e, una volta raccolto le testimonianze hanno avviato le indagini. Erano circa le 14 e cadeva una pioggia scrosciante quando l’autista l’autocarro condotto da un uomo di 60 anni, stava percorrendo la Circonvallazione per raggiungere Veglie e procedere ad una successiva consegna della merce.

All’improvviso, all’altezza di un campo fotovoltaico, è stato affiancato dalla Punto nera che lo ha dapprima sorpassato per poi fermarsi di traverso sulla carreggiata, obbligando così il trasportatore ad una brusca frenata col rischio di schiantarsi contro il guard-rail e magari finire nella campagne circostanti. Sicché, mentre uno dei tre malviventi è rimasto al volante dell’utilitaria col motore acceso, gli altri due complici, uno dei quali era armato di temperino, hanno costretto il malcapitato a farsi consegnare il contante che aveva addosso. Arraffato il denaro, 800 euro in tutto, sono risaliti in fretta sull’auto e si sono dileguati a forte velocità. Le indagini sono ora in mano ai carabinieri della Tenenza di Copertino. Sono state diramate ricerche in tutta la zona, dei rapinatori nessuna traccia.