Sergio Rubini premiato con Ulivo d’oro a Lecce

Sergio Rubini «Protagonista del cinema italiano» alla XXIII edizione del Festival del Cinema Europeo di Lecce in programma dal 12 al 19 novembre nella Multisala Massimo. Per l’attore e regista pugliese una retrospettiva dei film più rappresentativi della sua carriera e venerdì 18 la consegna dell’Ulivo d’oro alla Carriera nel corso di un incontro moderato da Enrico Magrelli. La rassegna comprende: Intervista di Federico Fellini (1987), Nirvana di Gabriele Salvatores (1997), Denti, di Gabriele Salvatores (2000) e, diretti da Rubini, La stazione (1990), Tutto l’amore che c’è (1999), I fratelli De Filippo (2021).

Sono 10 i film in concorso provenienti da tutta Europa che si contenderanno l’Ulivo d’oro Premio Cristina Soldano proposti in lingua originale, presentati da registi e protagonisti. Tutte le opere, tranne tre, sono del 2022: 9th Step di Irma Pužauskaitė (Lituania); A Ballad di Aida Begić (Bosnia Erzegovina, Francia); A Brixton Tale di Darragh Carey, Bertrand Desrochers (Regno Unito, 2021); A Room of My Own di Ioseb «Soso» Bliadze (Georgia, Germania); Axiom di Jöns Jönsson (Germania); How is Katia? di Christina Tynkevych (Ucraina); Neon Spring di Matīss Kaža (Lettonia); Once We Were Good For You di Branko Schmidt (Croazia, 2021); You Will Not Have My Hate di Kilian Riedhof (Germania, Francia, Belgio); Zuhal di Nazlı Elif Durlu (Turchia, Germania, 2021).

La sezione dedicata alle figure centrali del cinema europeo quest’anno rende omaggio alla regista e sceneggiatrice francese Claire Denis. Il tributo, a cura del critico cinematografico tarantino Massimo Causo, è composto da una retrospettiva di sei film, fra cui l’anteprima italiana di Incroci sentimentali e la consegna dell’Ulivo d’Oro alla Carriera. Da non dimenticare l’articolato omaggio al Cinema Ucraino.

Fra le altre anteprime italiane con eventi fuori concorso segnaliamo la visione di Il tempo dei giganti di Davide Barletti e Lorenzo Conte; The Christmas Show di Alberto Ferrari, con Raoul Bova, ospite a Lecce, sede del set (durante la pandemia), Serena Autieri, Francesco Pannofino, Ornella Muti; La prima regola di Massimiliano D’Epiro, girato a Bari.

I tre finalisti della XIII edizione del Premio Mario Verdone sono: Laura Samani con Piccolo Corpo; Giulia Louise Steigerwalt con Settembre, Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis con Re Granchio. Il premio sarà consegnato dai fratelli Carlo, Luca e Silvia Verdone sabato 19 novembre a Lecce. In cartellone la X edizione del Premio Emidio Greco, la Vetrina Fondazione Centro Sperimentale Di Cinematografia; il concorso cortometraggi Puglia Show; il Premio Rotary Club. Poi, in collaborazione con l’European Film Academy, saranno presentati i corti nominati all’European Best Short Film Awards dell’Efa. Quindi, il ricordo di Ugo Tognazzi col restauro di La voglia matta di Luciano Salce e la presentazione del libro Il rigettario. Fatti, misfatti e menù disegnati al pennarello di Ugo Tognazzi (edizione Illustrata, Fabbri, 2022) con Ricky Tognazzi; modera Laura Delli Colli.

Novità del 2022, il Festival Off, incontri proiezioni e musica in diversi luoghi della città e l’omaggio a Carmelo Bene nella sala a lui dedicata (ex Convitto Palmieri). Fra gli artisti ospiti: il trombettista Cesare Dell’Anna, il dj producer Fabio Tosti, il dj barese Nicola Conte, il Concerto bandistico di Monteroni.

Il cartellone è stato presentato ieri da Alberto La Monica, direttore Fce; Grazia Di Bari, consigliera delegata alle Politiche Culturali della Regione Puglia; Paolo Foresio, assessore comunale allo Spettacolo e Turismo; Antonio Parente, direttore generale di Apulia Film Commission.