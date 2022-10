Il Salento non solo come meta turistica ma prodotto di qualità per i fruitori

LECCE - Sabato 22 ottobre alle ore 9, nell’auditorium del Museo S. Castromediano di Lecce, si terrà il convegno dal titolo: “La destinazione turistica Salento”. Il focus del convegno sarà il Salento inteso non solo come meta turistica, ma anche quale prodotto di qualità da offrire ai sempre più numerosi fruitori del nostro territorio. La definitiva affermazione della Puglia in ambito nazionale e la crescita continua in quello internazionale, impone una lettura critica dei dati che fotografano lo stato dell'arte.

Al convegno interverranno rappresentanti istituzionali e stakeholders del settore turistico, i quali nella loro eterogeneità forniranno testimonianze dirette di come “anche nel Salento” si possa offrire un prodotto di qualità apprezzato dal turista (esigente). Tra i relatori il dottor Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio; il dottor Nevio D'Arpa CEO & Founder della BTM e altri imprenditori del settore turistico (Dr. Vito Del Vecchio – Togo Bay; Michele Merico – Coffyness; Ing. Marino Cazzato – Festival I Colori dell’Olio; Dr. Pierpaolo Barnaba – Hotel Relail La Sommità; Dr. Gabriele Totisco – CDS Hotels).

Sarà, inoltre, presente l’Università del Salento che fornirà il proprio contributo nella duplice veste economica e giuridica con l’intervento del Professore Amedeo Maizza del Dipartimento di Scienze dell’Economia e del Professore Avvocato Francesco Fabrizio Tuccari del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Introdurranno e condurranno i lavori quattro studenti, due per ambito accademico, del Corso di Laurea in Gestione delle Attività Turistiche e Culturali e del Corso di Laurea in Giurisprudenza.

Si porrà l’accento sulla necessità di un connubio sempre più concreto e tangibile tra Università del Salento e territorio. Il nostro Ateneo deve rappresentare sempre di più un faro che possa guidare le scelte strategiche di singole attività o di settori economo-sociali.

Il convegno è promosso e organizzato dalla nascente associazione di promozione del territorio Hirundo, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento e col Patrocinio della Provincia di Lecce.