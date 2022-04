LECCE - La città pronta a cambiare volto coi fondi del Pnrr. L'amministrazione comunale ha già ottenuto finanziamenti per 53 milioni di euro e per il Cis, la cui dotazione finanziaria sarà di circa 200 milioni, si attende solo l’esito delle valutazioni dei tecnici ministeriali.

A darne notizia è il presidente della Commissione Bilancio, Gabriele Molendini, al termine della riunione che si è tenuta oggi a Palazzo Carafa.

«Dietro questo parco progetti - dice Molendini - c’è la visione strategica di un’amministrazione che sa dove portare la città ne prossimi anni. Ci sono le idee chiare degli investimenti da fare e delle opere da realizzare per garantire sviluppo economico, sostenibilità, crescita e equità sociale. C’è il rilancio delle marine, l’investimento sul verde e i viali storici, sulla mobilità sostenibile, il recupero di beni culturali, il social housing e l’Edilizia residenziale pubblica per rispondere al disagio abitativo.

I fondi Pnrr già intercettati, pari a oltre 53 milioni, saranno utilizzati oltre che per i due progetti da 15 milioni ciascuno del Pinqua - Social housing e riqualificazione del Galateo ed edilizia residenziale pubblica a Santa Rosa - per l’efficientamento energetico di edifici pubblici ed edilizia residenziale pubblica, mense e palestre scolastiche (tra la mensa e la palestra alla scuola elementare di Frigole). Poi è previsto il recupero dell’ex Agip, vicino l’Obelisco, la riqualificazione ecologica dei viali storici e della circonvallazione. Poi un nuovo asilo nido nel quartiere Kolbe, il recupero di immobili per l’antimafia sociale e interventi per la transizione ecologica.

Quanto al Cis, il Contratto istituzionale di sviluppo, entro l'inizio di giugno si concluderà la valutazione delle schede progettuali presentate dai Comuni costieri. La dotazione finanziaria, come per altri Cis, dovrebbe aggirarsi sui 200 milioni. Lecce ha candidato progetti in tutte le sue marine, a cui si aggiunge l’hub dell’intermodalità presso il Foro Boario (parcheggio interrato per mille posti, nuova stazione autobus e city terminal, servizi di mobilità). Il Contratto potrà essere firmato prima dell’estate.

«Questa mole di risorse economiche e progettualità - conclude il consigliere Molendini - inciderà sul futuro della città di Lecce, determinandone lo sviluppo nei prossimi anni ed oltre. Grazie al serio lavoro di questa Amministrazione, tra molteplici difficoltà, Lecce si appresta ad entrare nel futuro».