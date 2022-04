Lecce, pastore ucciso con fucile per «tiro al bersaglio»: Roi condannato a 30 anni

LECCE - È stato condannato a 30 anni di carcere con interdizione perpetua dai pubblici uffici e pagamento delle spese processuali, oltre 50mila euro di risarcimento danni per ciascuna delle parti civili, Giuseppe Roi, ritenuto responsabile dell’omicidio del dipendente Qamil Hirai, che all’epoca dei fatti (era il 6 aprile del 2014) aveva 24 anni e lavorava nella masseria di Roi a Porto Cesareo, lì dove era addetto alla cura del gregge.

Si è concluso con la lettura di questa sentenza nell’aula bunker del carcere di Lecce, il processo a carico del 37enne. Il pm aveva chiesto precedentemente 25 anni di carcere, ma il giudice ha deciso di dargli una pena maggiore.

Quella mattina di 8 anni fa un colpo di fucile raggiunse dritto alla fronte Hirai, provocandone il decesso istantaneo. Ad impugnare l’arma, a pochi metri di distanza, era il suo titolare nonché amico Giuseppe Roi. Difeso dall’avvocato Francesca Conte, protagonista in mattinata dell’arriga difensiva, il 37enne riferì successivamente di averlo colpito per errore, mentre esplodeva colpi a vuoto. Abitudine che – a dire dei testimoni chiamati in causa nel processo, inclusi i familiari della vittima – aveva da tempo generato in Qamil paura e diffidenza, tanto da incrinare il rapporto di amicizia tra i due.