Lecce, giocattoli e uova di Pasqua raccolti per la Pasqua

Il Rotary Club Lecce, su iniziativa della sua Presidente Ivana Melo, ha organizzato per la Pasqua una raccolta solidale di giocattoli e uova di Pasqua. I giochi sono stati raccolti nella sala Pantaloni della Parrocchia S. Antonio a Fulgenzio. Alla parrocchia è stata donata una parte delle tante uova di Pasqua raccolte, mentre il resto delle donazioni (comprensivo dei giocattoli, usati ma tutti in ottimo stato) è stata consegnata all’Associazione “Volare Alto”, che opera nella zona 167 di Lecce, già destinataria durante il periodo pandemico di mascherine FFp2 e di gel igienizzanti.

“Abbiamo registrato una grandissima risposta da parte dei nostri soci e da tante altre persone – spiega la Presidente Ivana Melo - e di questo siamo molto orgogliosi. I tanti giocattoli e le tantissime uova di Pasqua raccolti doneranno un sorriso a tanti bambini provenienti da famiglie in condizione di difficoltà. Uova di Pasqua per le famiglie residenti a Fulgenzio e appartenenti alla Parrocchia di Sant’Antonio, ma anche giocattoli per i cinquanta bambini di famiglie in condizioni di grave criticità accolti dall’Associazione Volare Alto, che li segue già nel doposcuola, fornisce loro la merenda e crea quegli stimoli e quegli interessi che possono indicare a questi giovanissimi, strade percorribili e orizzonti di vita meno bui. Siamo felici di aver potuto contribuire ad aiutare queste famiglie e a regalare momenti di gioia e di svago ai loro bambini, in vista della Santa Pasqua. Che sia per tutti un periodo di rinascita vera, di speranza, di serenità”.