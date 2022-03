Taurisano, colpi di pistola contro l'auto di un autotrasportatore

TAURISANO - Spari contro l'auto di un giovane incensurato. L'episodio si è verificato in via Turati. Erano le 3.30 della notte quando in strada sono stati esplosi i colpi, ma la segnalazione è arrivata solo questa mattina. A essere colpita è stata la Ford Focus station wagon, di un autotrasportatore di 28 anni, parcheggiata davanti alla sua abitazione.

I proiettili hanno frantumato i finestrini dell’auto. Stando alla ricostruzione del commissariato di Taurisano, i colpi sarebbero stati esplosi da uno scooter in transito. Due le armi che avrebbero sparato: una pistola e un fucile. Per terra sono stati trovati e recuperati due bossoli di una pistola 7.65.

Ancora ignote le cause dell'avvertimento, anche se l'orientamento è quello di una ritorsione in ambito privato. La vittima è un incensurato che non ha mai avuto problemi di alcun genere con la giustizia.