Multe triplicate nel centro storico di Lecce, superano le 55mila nel 2021

LECCE - Ztl, multe triplicate in un anno. Nel 2021, sono stati elevati 55.671 verbali agli automobilisti che sono entrati nel centro storico senza avere l’autorizzazione. Praticamente il triplo delle contravvenzioni comminate nel 2020, quando erano state 18mila 417. La lettura dei dati va fatta tenendo conto che nel 2020 per alcuni mesi c’è stato il lockdown imposto dalla pandemia. Al contrario, oltre alle riaperture alla circolazione date dal Governo, dal 1° maggio 2021 in città è entrata in vigore la ztl per 18 ore, e il transito libero ai veicoli, per l’attraversamento, è stato consentito dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, nei giorni feriali. Una decisione che, almeno nei primi tempi, avrà certamente creato confusione negli automobilisti, portando ad un maggior numero di attraversamenti negli orari che, fino a quel momento, avevano consentito l’accesso libero.

Tradotte in danaro, le multe significano un introito di un milione 528mila 611 euro, oltre a 227mila 449 per la notifica, per il 2020.

Nel 2021, le entrate per le contravvenzioni per gli ingressi alla ztl sono arrivati a 4 milioni 620mila 693 euro, più altri 687mila 536 per la notifica. La multa, elevata in base alla violazione dell’articolo 7, comma 9 e 14, del Codice della strada, è di 83 euro ai quali si aggiungono 12,35 per la notifica. Il pensiero, ora, va al nuovo Regolamento comunale approvato dalla Giunta il 10 febbraio scorso, che prevede l’istituzione 24 ore della zona a traffico limitato. Una decisione che ha sollevato le critiche di residenti, lavoratori, cittadini, confluite in 13 emendamenti approntati dai consiglieri delle forze della minoranza di centrodestra. Le proposte di modifica al nuovo Regolamento saranno - tra gli altri argomenti - all’esame del consiglio comunale convocato per giovedì prossimo, 31 marzo, alle 15.30.

È da dire che il Regolamento non è ancora operativo. La chiusura 24 ore su 24 del centro storico alle auto sarà sperimentata, presumibilmente, in primavera, durante alcuni fine settimana; poi, durante l’estate; e in occasione di situazioni e manifestazioni speciali, prima di entrare definitivamente in vigore. Ma i cittadini rimangono preoccupati. In particolare, il Comitato per la difesa del centro storico, costituitosi già in occasione del prolungamento della ztl a 18 ore, sta programmando una manifestazione che coinvolga tutta la città, dopo sit in e confronti realizzati nei mesi scorsi. I cittadini lamentano principalmente il fatto di non essere stati coinvolti dall’amministrazione comunale al momento della decisione. «Stigmatizziamouna decisione calata dall’alto - hanno detto in più occasioni gli esponenti - in spregio di valori, spesso proclamati, come “trasparenza”, “partecipazione” e “cittadinanza attiva”».