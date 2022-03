Nardò, cumuli di rifiuti a ridosso del canale: la denuncia degli ambientalisti

NARDO' - Cumuli di rifiuti a ridosso del canale Asso, nella zona di Nardò. A lanciare il nuovo allarme ambientale è il circolo Verdi, ambiente e società onlus di Lecce, guidato da Maria Teresa Corsi. La segnalazione è già arrivata al Consorzio di bonifica Arneo, che ha già effettuato una ispezione per accertare quanto denunciato.

«Speriamo in un tempestivo intervento del comune di Nardò - dice Maria Teresa Corsi - prima che qualcuno riducano in cenere quel materiale, dandovi fuoco, con conseguenze infauste per l'ambiente»