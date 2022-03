Lecce, donna scippata da bandito in moto cade e finisce in ospedale

LECCE - Ancora uno scippo a Lecce, il secondo in poco più di 24 ore. La vittima, una donna di 39 anni, E.S., del posto, è stata trascinata per terra e ha dovuto fare ricorso alle cure mediche. È stata avvicinata alle spalle intorno pochi minuti prima delle 13 di ieri in via Cicolella, nei pressi del supermercato della catena Eurospin, da un uomo giunto a bordo di uno scooter Scarabeo nero senza targa. Incurante della presenza di gente a piedi e in auto in quella zona in un orario di punta, lo sconosciuto ha puntato la 39enne raggiungendola all’improvviso ed afferrandole in corsa la borsa con forza.

La vittima è stata scippata prima che potesse capire realmente cosa le stesse accadendo, le è stato portato via il denaro, il telefono cellulare, i documenti e gli effetti personali che aveva con sé. Non solo. Davanti alla sua resistenza il malvivente non ha esitato ad accelerare la corsa trascinandola sull’asfalto prima di lasciarla ferita per terra. Sono stati alcuni passanti a prestare le prime cure alla 39enne e chiamare il 113 chiedendo aiuto.

Lo scippatore intanto è fuggito a tutta velocità imboccando via Camassa. Il mezzo potrebbe essere rubato o essere stato privato della targa all’uopo. Del malvivente c’è un sommario identikit: era giovane, corporatura media, indossava abiti casual neri. della borsa ex è stata trascinata per terra dal malvivente, un uomo apparentemente giovane che indossava abiti casual di colore scuro. Per la vittima è stato necessario l’intervento di personale del 118 poiché aveva alcune ferite. Le sue condizioni di salute sono buone, al netto dell’impatto psicologico.

Gli agenti sono sulle tracce del malvivente. Nelle ore precedenti, un uomo era stato scippato davanti all' ateneo in viale dell'Università. In quel caso lo scippatore, un giovane irregolare di origini senegalesi colpito da ordine di espulsione dal territorio nazionale, ha perso documenti e bottino. È attivamente ricercato.