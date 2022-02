Katerina Sakellaropoulou, la presidente ellenica visita la Grecìa Salentina

In occasione del ventesimo anniversario della nascita dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, il prossimo 9 e 10 aprile verrà in visita dei comuni ellenofoni salentini la presidente greca Katerina Sakellaropoulou. È stata la stessa presidente ellenica a comunicarlo al presidente Roberto Casaluci con una lettera ricevuta sabato 26 febbraio, che fa seguito all’incontro avvenuto ad Atene con il presidente della Grecìa Salentina lo scorso dicembre.

«Sono veramente felice ed onorato di annunciare che la presidente della Repubblica di Grecia, Katerina Sakellaropoulou, il prossimo 9 e 10 aprile, verrà in visita ufficiale qui da noi nella Grecìa Salentina, in occasione del ventennale della nascita della nostra Unione di Comuni - dichiara entusiasta il presidente della Grecìa Salentina Roberto Casaluci - Ringrazio vivamente la presidente di questo enorme privilegio, ancor di più perché avviene in un momento di crisi internazionale.

A distanza di vent’anni dalla storica visita del Presidente Kostis Stefanopoulos, oggi raggiungiamo questo nuovo prestigioso risultato della visita della Presidente Katerina Sakellaropoulou, grazie alla credibilità che la Grecìa Salentina negli anni ha saputo acquisire e mantenere con i tanti progetti sulla salvaguardia della lingua, della identità e della cultura Grika, ma soprattutto con l’idea di fondo di pensare insieme alla nostra terra aldilà dei confini comunali.

Con tutti i sindaci e gli amministratori dell’Unione, con il Consiglio dell’Unione, con i ragazzi e i docenti delle nostre scuole, gli studiosi e cultori del Griko instancabili custodi del nostro idioma e con tutta la popolazione della Grecía Salentina, accoglieremo con affetto ed entusiasmo la presidente Katerina Sakellaropoulou, per rinnovare i sentimenti, peraltro sempre vivi, di fratellanza e di amicizia tra le nostre popolazioni.»

Un’occasione unica e straordinaria per celebrare i sentimenti di fratellanza tra le due popolazioni, ancora molto forti dopo lunghi secoli di separazione ed un importante stimolo per continuare a fare della cultura e dell'identità il traino per la crescita del territorio. Nel corso della visita la presidente ellenica sarà accolta calorosamente dal popolo griko e godrà delle bellezze dei paesi della Grecìa Salentina, nelle prossime settimane sarà diffuso il programma dettagliato in corso di pianificazione